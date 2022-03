Angola: Presque 60% de la population du sud d'Angola est vulnérable

Lubango — Une étude sur la vulnérabilité sociale, menée par le Centre de recherche et de développement de l'éducation (CIDE) de l'ISCED de Lubango, révèle que 59% de la population des provinces de Huíla, Cunene et Cuando Cubango est vulnérable.

L'étude, du programme de transferts sociaux et monétaires - "Kwenda" -, est réalisée depuis octobre 2021 et présentée jeudi, à Lubango (Huíla), révèle que ces personnes connaissent des niveaux de vulnérabilité de 33% de risque modéré et seulement huit pour cent sont à risque zéro.

D'une durée de cinq mois, l'enquête a été effectuée dans les municipalités de Humpata, Gambos et Quilengues (Huíla), Namacunde (Cunene) et Cuchi (Cuando Cubango), dans le but d'évaluer les conditions de vie des communautés dans les municipalités auxquelles Kwenda vise à porter son secours.

L'enquête avait été effectuée sur un échantillon de 3.792 personnes, dont 2.273 femmes. La méthodologie utilisée pour la collecte des données était le questionnaire et l'entretien, avec une approche quantitative et qualitative.

Les chercheurs ont évalué des indicateurs de vulnérabilité sociale, tels que les logements et les toilettes, l'accès à l'eau, les conditions de subsistance, l'éducation, la santé, l'accompagnement et l'implication sociale de Kwenda, un programme qui vole toujours au secours des personnes pauvres depuis 2018.