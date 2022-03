Cote d'Ivoire: Bourses d'études hors Côte d'Ivoire - Ouverture de la session 2022-2023

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Adama Diawara informe les élèves et étudiants de l'ouverture de la session d'attribution de bourses d'études hors Côte d'Ivoire au titre de l'année universitaire 2022-2023, du lundi 07 mars au vendredi 27 mai 2022, annonce une note de la direction de l'orientation et des bourses, signée de son premier responsable, Séidou Diaby.

La note précise que la session d'attribution de bourses d'études hors Côte d'Ivoire comptant pour l'année susvisée ne concerne que les niveaux de formation suivants :

- Etudes doctorales

- Etudes doctorales en cotutelle

- Stages doctoraux

- Mastères spécialisés

- Masters des universités ou des grandes écoles de commerce

- Sciences de l'ingénieur

- Expertise comptable (DSCG)

Toutefois, l'attribution concerne aussi les formations dispensées dans les écoles Inter-Etats (2IE, EAMAU, IFORD, EISMV, CESAG).

Séidou Diaby informe également de l'ouverture de la session de reconduction de bourses d'études hors Côte d'Ivoire, au titre de l'année universitaire 2022-2023 à partir du lundi 07 mars au vendredi 27 mai 2022.

Le directeur de l'orientation et des bourses du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique précise que les reconductions de bourse d'études hors Côte d'Ivoire ne concerne que les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'études au titre de l'année 2021-2022 et qui ont sollicité un report de bourse pour la rentrée universitaire 2022-2023.

Pour plus d'informations, les postulants sont invités à consulter l'adresse www.bourses.enseignement.gouv.ci, souligne la note qui invite les différents postulants à retirer les formulaires de demande d'attribution (ou de reconduction) de bourses d'études dans les locaux de la direction, sise à Abidjan-Plateau , immeuble NOGUES 1er étage, auprès de la cellule contrôle, suivi et contentieux de la sous-direction des bourses hors Côte d'Ivoire(Porte 40).

La bourse d'études hors Côte d'Ivoire est une contribution de l'Etat à l'effort des parents, rappelle-t-on.