Cote d'Ivoire: Protection sociale - Les populations du Bas-Sassandra invitées à s'approprier la Cmu, le Rsti et la Complémentaire

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a donné, jeudi, à San Pedro, le top départ d'une campagne de sensibilisation à la Couverture maladie universelle et au Régime social des travailleurs indépendants.

San Pedro, capitale du district du Bas-Sassandra, accueille, depuis le jeudi 3 mars et ce jusqu'au dimanche 6 mars, la 2e édition de la "Ronde du social", une campagne de sensibilisation à la Couverture maladie universelle (Cmu), au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) et à la retraite par capitalisation encore appelée la Complémentaire.

Le top départ de l'événement, organisé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a été donné par le premier responsable du département, Adama Kamara. Le ministre a indiqué d'emblée que la "Ronde du social" est une campagne de proximité qui a pour but de vulgariser et promouvoir les nouveaux produits de sécurité sociale conçus par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie des populations.

Adama Kamara, qui avait à ses côtés les directeurs généraux de la Caisse générale de retraite des agents de l'État (Cgrae), de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), s'est félicité de la forte mobilisation des populations de San Pedro à la cérémonie de lancement de la "Ronde du social" dans cette cité. Il a engagé les autorités locales à expliquer et à convaincre leurs administrés du bien-fondé des produits de sécurité sociale lancés par l'Etat.

Le ministre a fait savoir que la Cmu permet à tous les Ivoiriens de bénéficier de soins de qualité et à moindre coût, la Complémentaire permet de bonifier la pension de retraite du travailleur.

Quant au Rsti, il a pour but de garantir une retraite aux travailleurs indépendants, notamment aux artistes, aux commerçants, aux artisans et à toute autre personne travaillant à son propre compte.

La cérémonie officielle du lancement des activités de la 2e édition de la "Ronde du social" a été également marquée par la récompense des entreprises ayant déclaré le plus grand nombre de travailleurs à la Cnps et ayant fait enrôler le plus d'agents à la Cmu.

Des retraités et associations de retraités, des personnes en situation de handicap, des entreprises et des Ong engagées dans la lutte contre le travail des enfants dans la région de San Pedro ont, par ailleurs, été distingués.

Adama Kamara a, toujours dans le même ordre, offert des vivres et non-vivres à des couches vulnérables.