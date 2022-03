Cote d'Ivoire: Développement Durable - Nialé Kaba partage les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire

La Ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, conduit une délégation composée du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et la société civile au 8ème Forum Régional Africain sur le Développement Durable (Arfsd), qui se tient du 03 au 05 mars 2022, à Kigali, au Rwanda, sous le thème : " Construire en mieux : Une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 ".

Au cours du panel de haut niveau du jeudi 03 mars 2022, la Ministre du Plan et du Développement est revenue sur les mesures prises et les examens réalisés, aux niveaux national et international, pour mieux construire l'avenir et accélérer la réalisation du développement durable en Afrique notamment les examens volontaires nationaux et apprentissage par les pairs afin de renforcer les interventions au niveau des pays.

Au cours de ce panel, elle a présenté les avancées et l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (Odd) et de l'examen volontaire national.

Les échanges ont permis de mettre en évidence la nécessité de conduire un processus participatif et inclusif. Ce processus de planification devra prendre en compte les agendas 2030 et 2063. Les discussions ont également mis en exergue les défis liés à la production de données statistiques désagrégées, la problématique du financement soutenable et durable des Odd, le développement du capital humain, le renforcement des capacités des acteurs au niveau national, la redevabilité et la mesure des impacts des actions ainsi que le rôle des acteurs, en particulier le système des nations unies pour une mise en œuvre efficace des Odd.

Notons que dans le cadre de ce forum, la Ministre du Plan et du Développement a participé à une rencontre entre les Ministres présents au forum et la Vice-Secrétaire générale des nations unies. Cette rencontre portait sur le partage d'expériences, l'identification des défis et les chantiers de partenariats pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (Odd).