Algérie: Réunions des coordonnateurs arabes de Radio et de Télévision à Alger - "Tous les objectifs atteints"

Alger — Le directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, Mohcine Slimani a affirmé samedi à Alger, que les réunions périodiques des coordonnateurs arabes de Radio et de Télévision, abritées par l'Algérie depuis mercredi dernier, "ont atteint tous leurs objectifs".

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux des réunions des coordonnateurs de Radio et de Télévision, des ingénieurs de télécommunication et des techniciens des réseaux d'échange, tenues à l'hôtel Hayat Regency, M. Slimani a indiqué que ces réunions, auxquelles participent 11 pays arabes, "ont atteint tous les objectifs tracés et constitué l'occasion d'établir l'évaluation annuelle des activités d'échange entre les coordonnateurs de Radio et de Télévision".

Ces réunions, qui ont repris en présentiel après leur suspension l'an dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, ont également permis de proposer "des solutions appropriées aux différentes préoccupations soulevées à travers des recommandations pratiques, à même de développer les diverses activités d'échange au sein des instances arabes", a-t-il souligné.

Il a ajouté que ladite plateforme "résoudra tous les problèmes d'échange d'informations ou de programmes à l'avenir, car connectée à Internet et basée sur des médias et des technologies très développés, à la hauteur des aspirations des professionnels des télévisions arabes".

Les réunions prendront fin, demain dimanche, par une séance regroupant les coordonnateurs des nouveaux médias.

C'est "la troisième fois que l'Algérie accueille les réunions de cette nouvelle instance, créée après la mise en place du Comité des nouveaux médias qui s'intéresse au travail des coordonnateurs qui produisent des informations diffusées sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones portables", a-t-il rappelé.

L'ordre du jour des réunions périodiques comprenait une visite au nouveau siège du Centre d'échange d'informations et de programmes situé à Bouchaoui à Alger hier (vendredi), où le directeur général de l'ASBU, Suleiman Abdel Rahim , accompagné d'une délégation de la direction générale et de représentants de radios et de télévision arabes, a visité les différentes structures du Centre, exprimant son admiration pour cette réalisation, tout en adressant ses remerciements et sa reconnaissance à l'Etat algérien pour sa contribution à soutenir l'action arabe commune.

Il a souligné que "le gouvernement algérien s'est engagé à construire un nouveau siège pour le Centre, une réalisation saluée par les professionnels arabes qui ont visité le nouveau siège", relevant que "le transfert du matériel technique se fait actuellement vers le nouveau bâtiment, pour entrer en service dans les prochains jours".

Le Centre contient "des équipements techniques de pointe, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars, gérés par des cadres, des techniciens et des coordonnateurs d'Algérie et de nombreux pays arabes dont la Jordanie, le Soudan et l'Egypte."