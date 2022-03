Congo-Kinshasa: Circulation routière - La Société technique de sécurité congolaise inaugurée à Kinshasa

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a inauguré, le 4 mars, les installations de la Société technique de sécurité congolaise (STC), spécialisée dans le contrôle technique des motos ainsi que la fabrication des plaques d'immatriculation sécurisées de motos et des cartes roses.

La ville capitale vient ainsi de baliser la voie pour l'assainissement du secteur de transport par motos, qui connaît beaucoup d'accidents en République démocratique du Congo (RDC). " Il s'agit d'un partenariat entre la ville de Kinshasa et la TSC en vue de pallier la sécurité des personnes et de leurs biens liée à l'identification et aux renseignements des motos par la mise en service des plaques d'immatriculation sécurisées de motos et de cartes roses ", a expliqué le chef de l'exécutif provincial, dans son allocution.

Il est noté que dans les installations de TSC se trouve aussi un Centre de contrôle technique pour motos. A ce jour, a fait savoir Gentiny Ngobila, la sécurité et le contrôle technique des motos font partie intégrante des préoccupations majeures auxquelles l'exécutif provincial de Kinshasa doit apporter des solutions durables, gage de sécurité de la population kinoise qui de plus en plus utilise la moto comme l'un des moyens de transport en commun. Pour le gouverneur de la ville-province, ce partenariat offre également l'avantage de la création de l'emploi localement, parce qu'il va utiliser la main d'œuvre locale.

Faire de Kinshasa une ville sûre

Le partenariat avec la société TSC, selon le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka, poursuit l'objectif clair de faire de Kinshasa une ville plus habitable, plus sécurisée et plus sûre, où les accidents causés par les motos seront sensiblement réduits. " Toute moto sera retraçable par des renseignements fiables à travers un logiciel plus performant en vue d'authentifier la carte rose dans l'optique de faciliter aux éléments de la police routière, la recherche de la plaque d'immatriculation, soit par le numéro de la plaque, soit par le numéro du châssis, soit par le numéro de moteur, soit encore par le nom du propriétaire physique ou moral ", a expliqué l'autorité urbaine.

Le gouverneur a, par ailleurs, appelé les Kinois au sens patriotique et au civisme en s'acquittant de leurs obligations citoyennes. Il attend de ses administrés de se procurer des documents utiles et nécessaires pour circuler dans la ville, afin " d'assurer la sécurité des conducteurs, des usagers et des propriétaires des motos ". Gentiny Ngobila Mbaka a remercié le partenaire TSC pour l'expertise qu'il mettra à la disposition de la ville-province.

Notons qu'il ne se passe pas un jour dans la capitale congolaise sans que l'on enregistre un accident de circulation lié, très souvent, à la mauvaise conduite des motocyclistes. La plupart des cas, lorsque le motocycliste n'est pas personnellement touché ni son engin endommagé, celui-ci prend la fuite parce que non identifiable dans le tas. Avec une plaque d'immatriculation, l'identification sera facile et cela persuaderait les motocyclistes à changer leur attitude dans la chaussée. Des personnalités présentes à cette cérémonie, parmi lesquelles l'ambassadeur du royaume d'Espagne en République démocratique du Congo et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont, à la fin, visité les installations de TSC.