Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - AC Léopards de Dolisie champion de la mi-saison

La phase aller du championnat national direct Ligue 1 s'est achevée le 4 mars, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville. Le titre honorifique de champion de la mi-saison est revenu à l'Athlétic club Léopards de Dolisie.

Les Léopards de Dolisie affrontaient leur poursuivant immédiat, l'AS Otohô, en match remis de la 12e journée, décalé à cause de la participation de l'AS Otohô à la Coupe africaine de la confédération. Les deux équipes les plus régulières de cette saison ont fait jeu égal ( 1-1), maintenant l'AC Léopards dans son fauteuil de leader.

L'engagement pris par les deux équipes au cours de cette rencontre témoignait bien qu'elle n'était pas comme les autres. La meilleure attaque du championnat a été récompensée en premier, grâce notamment à son providentiel buteur, Kennedy Chadly. Le meilleur buteur de la compétition n'avait pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour montrer ses qualités de renard de surface. Il s'est imposé dans les airs et a ouvert le score à la 53e mn pour l'AC Léopards. A force d'insister, Wilfrid Nkaya a fini par égaliser dans les ultimes secondes du temps additionnel.

Un partage de point qui laisse un goût amer aux Fauves du Niari. " Je regrette seulement que notre victoire a été volée parce que je n'aime pas parler des arbitres. J'ai suffisamment des problèmes tactiques à résoudre avec mes joueurs. Je laisse ceux qui sont chargés d'apprécier les arbitres de voir ce qui est à améliorer. C'est un fait de jeu qui reste regrettable car l'AS Otohô ne méritait pas de revenir au score ", a commenté Cyrille Donga, l'entraîneur des Fauves du Niari.

Les Léopards de Dolisie ont prouvé qu'il ont grandi mentalement et semblent prêts pour multiplier ce genre de rencontres. Après avoir battu les Diables noirs, ils étaient à une seconde prêts de rééditer le même exploit à Brazzaville face au représentant congolais en compétition africaine. C'est donc logique qu'ils terminent la première phase du championnat en tête avec 31 points, soit deux de plus que l'AS Otohô. Les Fauves du Niari ont pour bilan neuf matches gagnés contre quatre nuls. Ils possèdent la meilleure attaque avec vingt-six buts inscrits en treize matches contre six encaissés.

Leur entraîneur s'est dit satisfait de terminer à ce niveau. " Le premier objectif est atteint. Je me disais qu'à la phase aller nous devrions avoir 30 points pour assurer déjà notre maintien au championnat d'élite. Le compte est bon, nous finissons premiers avec 31 points. On va repartir à la maison récupérer au maximum et préparer les enfants pour la seconde phase. Je suis pertinemment conscient que le plus dur reste à venir ", a-t-il ajouté.

Le match a été d'un bon niveau et les deux équipes méritaient mieux. Les deux meilleures occasions de la première période étaient à mettre au crédit de l'AC Léopards . A la 44e mn, Kennedy Chadly, trop court, ne parvenait pas à dominer le centre de son coéquipier. Il fallait un sauvetage in extremis d'un défenseur de l'AS Otohô pour retarder l'ouverture du score. L'As Otohô a aussi eu son temps fort avant d'être trahi par ses maladresses comme en témoigne la reprise trop axiale de Kader Bidimbou qui a fait brillé Chansel Massa à la 60e mn. Dans les minutes qui suivaient, Wilfrid Nkaya manquait l'immanquable en plaçant le ballon à côté des buts vides.

" C'est notre maladie actuellement, on ne marque pas de buts. Le nul est équitable par rapport aux occasions manquées par les deux équipes. Sur le plan comptable, c'est un bon point à prendre face à une très bonne équipe qui est première du championnat. Nous avons d'autres challenges, notamment la compétition africaine. C'est un match qui nous a aidés, nous avons besoin des Léopards en forme. Les Diables noirs, l'Etoile du Congo et d'autres équipes doivent faire leur retour au premier plan pour que le championnat soit d'un bon niveau ", a souhaité Alou Badra Diallo, l'entraîneur de l'AS Otohô.