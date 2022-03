Cameroun: Exploitation du fer de Nabemba-Mbalam - le Congo et le Cameroun envisagent la construction de 510 km de chemin de fer

Un contrat de partenariat d'une valeur de 5400 milliards F CFA a été signé, le 2 mars au Cameroun, entre un consortium d'entreprises pour acter la construction de deux infrastructures économiques. Le contrat a été paraphé en présence du ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, et de son homologue du Caméroun, Gabriel Dodo Ndoké.

Le projet d'exploitation conjointe du gisement de fer Nabemba-Mbalam entre le Congo et le Cameroun s'exécute à merveille. Dans le contrat, il avait été prévu la construction d'une ligne de chemin de fer et d'un port minéralier dans la partie camerounaise, destiné à l'acheminement de la production. L'acte qui vient d'être posé officialise désormais la mise en œuvre de ces deux infrastructures économiques majeures.

Le premier projet concerne la construction d'une voie doublement ferrée, longue de 510 km, allant du mont Nabemba dans le district de Souanké, département de la Sangha, au nord du Congo, au terminal minéralier multimodal de Kribi, au Cameroun. Le projet prévoit aussi la construction d'un rail de déchargement des wagons ; un chantier de ravitaillement et d'entretien des voies dans le terminal ; une gare de triage principale avec des installations d'exploitation et de maintenance.

De même, il est prévu la construction d'un système de communication, de contrôle et de signalisation des trains de haut standard ; d'une route d'accès ferroviaire ainsi qu'une infrastructure d'exploitation et de maintenance. Ladite voie ferrée permettra d'acheminer la production vers le port.

Ensuite, il sera construit le port de Kribi, un terminal portuaire en eau profonde situé au sud du Cameroun qui servira d'évacuer la production vers l'étranger. Les travaux proprement dits consisteront notamment à la construction d'un quai au standing international. Ils s'exécuteront sur une superficie d'environ 400 hectares, comprenant, entre autres, un poste d'amarrage principal et une plateforme de déchargement et de déchargement de vraquiers d'une capacité moyenne de 170 000 tonnes. Il y sera érigé aussi un canal dragué ; un bassin de manœuvre pour l'accostage et le déchargement des navires. Le coût global pour la mise en œuvre de ces deux projets est évalué à 5 400 milliards FCFA, entièrement financés par un consortium d'entreprises.

Pour le suivi de la mise en œuvre du projet, les deux parties ont mis en place une plateforme chargée de coordonner l'opérationnalisation du processus.

" Conscientes du rôle prépondérant des infrastructures ferroviaires et portuaires pour l'entrée en exploitation des gisements de fer de Mont Nabemba et de Mbalam, les deux parties se sont félicitées des avancées significatives accomplies dans la réalisation desdites infrastructures. Et pour un meilleur suivi des activités du projet, les deux parties ont mis sur pied une instance paritaire devant coordonner les activités du projet. Elles ont pris l'engagement d'accélérer le processus ", relève le communiqué final sanctionnant les travaux.

Pour le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, tient à l'aboutissement heureux de ce projet qu'il estime intégrateur, car il profite aux deux Etats.

Le gisement de fer Nabemba-Mbalam a une capacité de production estimée à environ 35 millions de tonnes par an, exploitable sur plusieurs années.