Congo-Brazzaville: Musique - Elsa Fila présente son nouveau single " Commando "

L'opus produit par 203 Interactions, label d'Aly Moulady, a été récemment présenté par son auteur à Brazzaville, en présence des chroniqueurs de musique.

Après Paris, capitale française, et Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, Elsa Fila et son producteur ont foulé le sol brazzavillois pour présenter la nouvelle chanson " Commando " déjà sur la toile, à la presse et au public de la capitale.

Parlant de sa venue à Brazzaville et de cet événement, Elsa Fila a reconnu le bien-fondé de ce déplacement. " Ce voyage de Brazzaville était important pour moi. En tout cas, c'était important que je vienne me présenter à vous les journalistes, parce que c'est à vous de me porter au niveau de la population ", a-t-il avoué.

Très dansante, la chanson " Commando " est une reconnaissance, mieux une belle déclaration d'amour faite dans le style de raga love, raga pop. Après " Commando ", Elsa Fila envisage de produire deux autres singles portant respectivement les titres de " Oh yes ! " et " Un pas de trop ".

Pour la petite histoire, la rencontre entre Aly Moulady (actuel producteur de Elsa Fila) et la coqueluche de la musique congolaise remonte à 2005, pendant qu'elle officiait dans un cabaret, à Pointe-Noire. En 2015, elle sort son album " Princesse ", en collaboration avec 203 Interactions d'Aly Moulady, un opus qui malheureusement a souffert d'un manque de promotion. Car, l'artiste musicienne Elsa Fila a du mal à concilier sa vie de cheffe d'entreprise et d'artiste-musicienne. En outre, pour des raisons de maternité, elle s'était retirée momentanément de la scène, mais tout en maintenant son cabaret opérationnel, avant finalement de prendre la résolution de le fermer définitivement, en 2018. " Les priorités de maternité prenaient place. C'était difficile de gérer une entreprise entre la France et ici. Je l'ai fermée parce qu'il y avait plus de couacs quand je n'étais pas là ", a-t-elle expliqué.

Trois ans après, c'est-à-dire le 24 août 2021, Elsa Fila est revenue en force avec le single " Dingue Dingue " grâce à l'appui du label 203 Interactions productions, suivi de " Commando " en décembre dernier, une chanson qui fait déjà parler d'elle sur les hits congolais ainsi qu'à l'échelle internationale avec des sonorités afro-mondiales. Sa maison de productions 203 Interactions a mis en jeu des moyens colossaux pour la promotion de cet opus.

Précisons que la chanteuse ponténégrine, pur enfant de la rumba congolaise, a une vie artistique similaire à son existence, riche, variée et intense. Depuis la chorale Sacré cœur de Pointe-Noire, Elsa Fila va gravir les échelons de son chemin artistique. Des studios d'enregistrement en tant que choriste, des cabarets, Elsa Fila va élargir son répertoire et affirmer sa polyvalence. En 2007, elle va créer son propre cabaret " la Sanza " qui va devenir une référence dans la ville océane. Cette même année, son premier album dénommé " Surprise " va paraître. L'impact positif de cet album va lui permettre d'être retenue sur le projet " Terre sacrée 2 " en interprétant un titre. Elle va partager la vedette avec Papa Wemba, Madilu System, Sam Mangwana, Roga-Roga ... vers la fin de l'année 2007.

Avec la levée des restrictions en ce qui concerne les salles de spectacles et le couvre-feu, l'artiste Elsa Fila pourra donner quelques productions scéniques dans les villes de la République du Congo.