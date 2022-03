Congo-Brazzaville: Assainissement - La mairie de Brazzaville plaide pour le rallongement du projet Durquap

Le président du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, s'est entretenu le 4 mars avec une délégation de la Banque mondiale.

Ils ont fait le point de quelques projets réalisés dans le domaine de l'assainissement, dont le projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) pour lequel le maire de Brazzaville a souhaité son renouvellement, au regard de son impact social.

Pendant plus d'une heure, Dieudonné Bantsimba et les responsables de la Banque mondiale ont fait l'état des lieux de quelques projets réalisés en commun. Au nombre de ceux-ci, figure au premier plan le projet Durquap dont le maire de Brazzaville a jugé significatif son impact social, avec la restructuration des quartiers précaires de Sukissa à Ouenzé et Mokondzi-Ngouaka à Makélékélé.

Ce faisant, il a plaidé auprès de l'institution de Bretton Woods pour que le projet Durquap qui tend vers sa fin soit renouvelé avec un budget plus conséquent pouvant permettre de réaliser d'autres projets importants que les premiers.

" Le projet Durquap que nous portons à cœur tend à sa fin. Il nous a permis de réaliser un projet important sur l'aménagement des quartiers précaires à Brazzaville et à Pointe-Noire. Compte tenu de son impact social, nous souhaitons qu'il soit réactualisé afin que d'autres quartiers précaires soient eux aussi modernisés au profit de notre population ", a indiqué Dieudonné Bantsimba.

La Banque mondiale a salué la proposition du président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville et promis d'examiner le dossier afin qu'une seconde tranche du projet soit actée.

" Nous venons de Washington rencontrer le maire pour nous enquérir de la situation de l'urbanisation de la ville de Brazzaville. Ayant des projets en cours, nous avons étudié les modalités de leur achèvement. Nous avons parlé du Durquap, projet pilote pour lequel nous sommes satisfaits pour son impact social et comptons le renouveler à travers un autre projet que nous allons définir ensemble, en tenant compte des besoins de la population ", a précisé le directeur régional et du développement durable de la Banque mondiale, pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Siméon Ehoui.

De son côté, Dieudonné Bantsimba a souhaité aussi que la Banque mondiale finance d'autres projets dans l'assainissement, l'eau et l'électricité, dans la gestion des déchets solides et liquides mais aussi dans la formation des jeunes afin de promouvoir leur insertion sociale.