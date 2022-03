Ile Maurice: Ecoshe - Le véganisme s'implante dans les moeurs

Végétarienne depuis 2006 et végane depuis 2013, Heather Drummond, fondatrice d'Ecoshe, invite plus de personnes à s'informer sur le véganisme. En janvier, elle a organisé "Veganuary" où plusieurs personnes ont relevé le défi de s'initier à l'alimentation sans produit d'origine animale pendant un mois.

Le véganisme n'est pas seulement au profit des animaux. Ce n'est pas Heather Drummond qui dira le contraire. Établie à Maurice depuis 2013, elle a décidé la même année de passer de végétarienne à végétalienne (végane). Elle a ainsi mis une croix sur tous les produits d'origine animale. Cette maman de deux fils et auteure du livre Dear River est derrière la fondation Ecoshe. En janvier 2022, elle a organisé Veganuary. Cette organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles encourage les gens à essayer un changement alimentaire en janvier et le reste de l'année depuis 2014.

Notre interlocutrice souligne que la plupart des végétaliens aimeraient voir un monde sans fermes d'animaux, ni abattoirs. Un monde où la production alimentaire ne détruit pas les forêts, ne pollue pas les rivières et les océans, n'aggrave pas le changement climatique et ne conduit pas les populations d'animaux sauvages à l'extinction. Veganuary vise à inspirer et soutenir les gens à essayer le végétalien, conduire le changement d'entreprise et créer un mouvement de masse mondial vers des choix alimentaires compatissants, la protection de l'environnement pour améliorer également la santé humaine.

Cette habitante de Tamarin confie que c'est une première pour Maurice en tant que groupe, à sa connaissance. "Nous voulions rassembler une communauté de personnes partageant les mêmes idées et soucieuses de leur santé, de l'environnement et du bien-être des animaux.Nous avons encouragé chaque participant à miser sur lui-même. Au début du mois, chaque participant s'engageait à verser une certaine somme d'argent et chaque jour où il réussissait à suivre un régime à base de plantes, il récupérait cet argent." Heather Drummond raconte qu'elle a eu 350 demandes de renseignements, 40 personnes prêtes à investir en eux-mêmes avec un total de Rs 261 000 reçus à l'avance. Cela ressemble à 861 journées végétaliennes collectives, soit 2,35 ans. Le taux de réussite moyen a été de 77%, qui se trouve être mon chiffre porte-bonheur. Nous avons déjà reçu de nombreux messages de personnes qui veulent participer au prochain challenge végan qui aura lieu en juin

. Pourquoi le véganisme? L'écrivaine avance que chaque personne a sa propre raison et motivation pour suivre un mode de vie végétalien. Certaines raisons les plus courantes sont les avantages pour la santé, le bien-être animal et l'environnement. "C'est dire que le véganisme est seulement là pour le bien-être des animaux." Heather Drummond est devenue végane en 2013. Depuis 2004, elle a arrêté de fumer et de boire après avoir perdu sa mère et sa sœur dans un accident. Elle s'est vite tournée vers la spiritualité auprès de l'organisation Art of Living. En 2006, elle a épousé Garth Drummond et le couple est venu à Maurice en 2013 pour leur 7e anniversaire de mariage. Notre interlocutrice confie que son livre intitulé Dear River est une autobiographie, inspirée par son fils, River.

Aujourd'hui, Heather Drummond ne craint pas de mettre le point sur les i en abordant des sujets d'éthique animale et des conséquences de nos choix alimentaires. Selon elle, devenir végan est simple comme bonjour. Toutefois, il y a quelques étapes à suivre. La meilleure chose à faire est de rechercher les avantages d'un mode de vie à base de plantes et de se renseigner sur les pratiques et coûts associés à la production d'aliments d'origine animale. Il est aussi recommandé de lire les ingrédients sur les étiquettes des aliments ; apprendre à reconnaître les produits végétaliens et à repérer les ingrédients d'origine animale moins évidents dans les aliments de tous les jours.

Les personnes peuvent aussi ajouter beaucoup de céréales, de légumineuses, de graines, de noix et du tofu dans leur alimentation quotidienne."Commencez à chercher des recettes qui vous plaisent. Rassemblez quelques recettes de repas végétaliens rapides et faciles et faites-les plusieurs fois jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. Il existe de nombreuses alternatives non laitières disponibles ; remplacez le lait par une alternative comme le lait d'amande ou de soja." Il faut trouver la raison qui motive une personne à changer. "Lorsque vous vous rappelez pourquoi vous voulez être végétalien, vous êtes plus motivé pour continuer avec un régime végétalien. Restez positifs. Rappelez-vous de tous les aliments nouveaux et délicieux que vous découvrez plutôt que des aliments qui vous manquent."