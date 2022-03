Sénégal: Maitrise de l'inflation - Les Banques centrales "désabusées" par l'insuffisance de l'offre

L'indisponibilité des produits de base sur le marché international dérégule, voire "désabuse" les Banques centrales en charge de leur politique monétaire respective, relativement à la stabilité des prix, au plein-emploi et à la stabilité du taux de change peinent à freiner l'inflation galopante.

La Banque centrale, assurément appelée la banque des banques ou encore l'institut d'émission d'un pays ou de plusieurs pays est à ce jour esseulée par l'inflation galopante. Dans les cas précis, nous avons la Banque populaire de Chine (Bpc) ; la Banque centrale européenne (Bce) dans le cadre de l'Union européenne, et la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) dans la zone de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa). La Banque centrale, de par son statut juridique et ses fonctionnements joue trois rôles essentiels à savoir assurer l'émission de la monnaie fiduciaire communément nommée monnaie banque centrale, et en appliquant des taux d'intérêt fixés ; examiner le fonctionnement des marchés financiers, précisément en surveillant le ratio de solvabilité des institutions financières et enfin prêter de l'argent en cas de crise systémique. En clair, avec la covid-19, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) effectue des opérations hebdomadaires d'injections de liquidités. Et ce, depuis mars 2020 pour atténuer les effets négatifs de la pandémie à covid-19.

En perfusant son réseau bancaire, la Banque centrale cherche à satisfaire l'intégralité des besoins de liquidités exprimés par son système bancaire. Au finish, la Banque centrale, à travers sa politique monétaire vise la stabilité des prix, le plein-emploi et la stabilité du taux de change. Sur le premier nommé (objectif), relatif à la maitrise de l'inflation, il est ce jour chose difficile à régler en ce sens que l'inflation galopante constatée est largement tributaire à l'insuffisance de l'offre.

Autrement dit, les produits sont difficilement trouvables sur le marché international à cause de la crise sanitaire qui esseule le monde depuis plus de deux ans jour pour jour. Aujourd'hui, cette tendance malheureuse s'accentue avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Une situation qui si elle perdure, fera encore mal à l'économie mondiale qui avait déjà amorcée sa reprise, matérialisée par l'indisponibilité des matières premières, l'envol des coûts du fret maritime et l'inflation en hausse. L

es Etats-Unis qui ont la capacité de battre leur propre monnaie et surtout de jouer sur les taux directeurs à leur guise pour inonder le marché de liquidités ne sont plus à même de maitriser cette galopante inflation. Pour s'en convaincre, les Usa connaissent en fin 2021, la plus grande inflation depuis près de 40 ans. Elle en ressort à 7%. Cette situation serait imputable, selon les républicains au plan d'urgence de 1900 milliards de dollars que le président démocrate Joe Biden avait fait adopter en mars 2021, juste après son arrivée à la Maison-Blanche.

De par le passé, les Banques centrales rendaient difficile les conditions de production de l'argent dans le but de faire baisser l'inflation. Mais, aujourd'hui, cette pratique semble bien peu efficiente. Donc, on déduit que l'inflation liée à l'insuffisance de l'offre s'impose aux économies mondiales. En définitive, les Etats doivent trouver un ensemble de solutions qui impliquent la diversification de la production locale aux fins de dépendre moins de l'extérieur, l'injection d'une quantité d'argent proportionnelle au besoin du marché financier et par-delà une stricte régulation des banques centrales entre autres solutions.