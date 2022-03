Sénégal: Fête du 08 mars - Les femmes de la Dmta pour sauver des vies

" Sécurité sanitaire en milieu professionnel ". Ce thème a été choisi par les femmes de la Direction du matériel et du transit administratif (Dmta) pour marquer la journée de la femme qui sera célébrée le 08 mars prochain.

Par la même occasion, un don de sang sera organisé afin de contribuer à la réduction des baisses de sang, inquiétante dans les banques de sang. Une initiative saluée par leur directeur.

L'Amicale des femmes de la Dmta était en conférence de presse hier, vendredi 4 mars, dans ses locaux à Bel Air. Une rencontre qui entre dans le cadre de l'organisation de la journée du 08 mars, jour commémoratif de la femme. Pour cette édition, elles ont décidé d'organiser un don de sang pour aider à sauver des vies. A cet effet, une prévision de 100 poches est faite pour apporter leur contribution à la baisse de sang inquiétante dans les banques de sang du pays. Pour la présidente de ladite amicale Amy Gallo Guèye Sow, économiste planificateur et cheffe de la division du patrimoine au niveau de la direction du matériel et du transit administratif : " donner de son sang, c'est sauver des vies. Et nous allons participer à cette dynamique de solidarité et d'entraide afin de venir en aide aux femmes enceintes, des enfants et autres personnes dans le besoin. Il s'agit pour nous, de contribuer à la protection de la famille au sens large ".

Cette rencontre sera aussi l'occasion de débattre sur " la sécurité sanitaire en milieu professionnel ". Un thème qui sera animé par le médecin-chef de la région médicale de Dakar, Dr Ndeye Maguette Guèye. Selon la présidente de l'amicale de la Dmta, les femmes actives passent plus de temps hors de leur domicile. " Dans les lieux de travail, nous sommes exposées à plusieurs phénomènes dont l'évolution des nouvelles technologies avec celles de l'information et de la communication qui sont nos principaux outils de travail. Il y a aussi l'organisation du temps de travail. Tant de paramètres qui doivent être pris en charge pour nous permettre de mieux gérer notre santé afin d'être plus productives ". Cette journée sera aussi l'occasion de réjouissance avec une prestation de l'artiste Pape Diouf

Des initiatives saluées par la direction. Pour le chef des lieux, Amadou Tidiane Fall, le mois de mars est consacré aux femmes de même que le jour du 08 mars. " Je rends hommage aux femmes du monde, de l'Afrique, du Sénégal et du ministère des finances et de la direction générale du budget et particulièrement aux femmes de la DMTA " a-t-il déclaré.

Revenant sur les actes posés par l'Amicale, M. Fall a soutenu :" depuis un an que je suis à la tête de la direction, j'ai constaté une organisation des femmes, une entente qui règne entre elles. Elles pouvaient se limiter à des festivités et à des dons de vivre, mais en tant que femmes conscientes, elles vont donner de leur sang ". Et de poursuivre : " nous avons tous besoin de sang. Chaque jour, il est diffusé les complaintes de proches de malades ou de patients à la recherche de sang. Et ce sont souvent des victimes des accidents mais surtout des femmes comme elles, qui accouchent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont sensibles et ont fait appel au Centre national de transfusion sanguine ".

Pour rappel, la Dmta s'occupe de l'équipement des services administratifs en mobiliers en matériels de bureaux et d'appartements pour les ayants droit, du transit administratif et de l'achat de véhicule. Selon son directeur, " cette direction s'occupe aussi du pavoisement pendant les fêtes nationales et les visites d'autorités dans le pays. Elle aide aussi à organiser les événements religieux ".