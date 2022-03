Cameroun: Des gardiens de but à l'école du coach Clément Assimba

L'entraîneur des gardiens de buts des Lions Indomptables A' anime depuis le 2 Mars 2022 à Douala une session de formation destinée à renforcer les capacités de plusieurs portiers.

" C'est un stage qui est bienvenu pour nous gardiens de buts. L'on nous apprend à être des gardiens modernes. Ce que nous apprenons nous sera d'une grande utilité lors de nos matches. Je sens que je ferai des merveilles en club prochainement ". C'est Nathaniel Akwe Kome, jeune portier de Dynamo de Douala, un club de deuxième division du Cameroun qui parle. Il vient de boucler la deuxième journée de la session de formation initiée, organisée et animée à Douala par l'entraîneur des gardiens de buts de l'équipe nationale A' du Cameroun, Clément Assimba. " Après avoir sillonné de manière discrète les entraînements de Dynamo, Léopard, Caïman et Oryx, j'ai sans prétention aucune, voulu apporter ma petite touche, ma petite expérience et la partager avec les gardiens ", explique ce dernier à africatopsports.com.

L'ex coach des gardiennes des sélections nationales féminines Junior et Senior a commencé par un regroupement de deux jours (les 2 et 3 mars 2022) à l'intention des gardiens titulaires des clubs de D2 Dynamo, Léopard, Caïman et Oryx. Il poursuit les 4 et 5 Mars avec leurs doublures. Le technicien surnommé " Miracle " pour ses exploits inédit au cours de sa carrière de joueur prévoit d'étendre la formation à d'autres clubs.

Un moyen de détection des talents

Il pourrait cette fois-là aller entraîner ces gardiens sur leurs terrains. " Je vais faire un programme qui va indiquer les dates de mon passage dans chaque équipe. Il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens volontaires. Je vais m'entendre avec les présidents de clubs et leurs entraîneurs de gardiens pour passer à chaque entrainement et partager avec les gardiens ", renseigne ce détenteur de diplômes d'entraineur des gardiens de haut niveau FIFA. Clément Assimba trouve que ses stagiaires ont " un bon niveau ". Il pense qu' " il va falloir les suivre " pour les aider à progresser.

Le stage est axé sur le perfectionnement technique et tactique, l'aptitude du gardien, le placement, l'analyse des situations de match, des capacités de réflexion et de concentration et la gestion des émotions. L'ex gardien de Dragon Douala, Canon de Yaoundé, Union de Douala et Dynamo de Douala pense que la session de formation en cours peut aussi servir à " détecter la bonne graine ".