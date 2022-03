Cameroun: William Saliba - Prêté par Arsenal, l'OM veut garder le Franco-Camerounais mais... .

Prêté sans option d'achat par Arsenal à l'OM au dernier Mercato estival, William Saliba ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

L'OM aimerait logiquement bien garder William Saliba, mais reste lucide sur la réalité de ce dossier. La valeur marchande conséquente du défenseur franco-camerounais semble trop importante pour les finances actuelles du club phocéen, mais dans un entretien accordé à La Provence vendredi, Pablo Longoria a affiché un discours plutôt serein sur ce dossier.

" C'est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l'OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. William est l'un des meilleurs jeunes défenseurs que j'ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C'est une vraie question de valeur, de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal ", a confié Pablo Longoria.

Né à Bondy William Saliba est un joueur à très fort potentiel capable de défendre la profondeur et sa surface, d'attaquer les espaces balles au pied et de casser les lignes avec ses passes et ses relances.