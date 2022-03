Congo-Brazzaville: Cérémonie de recueillement, dix ans après l'explosion de Mpila

Au Congo-Brazzaville, le vendredi 4 mars marquait le dixième anniversaire des explosions d'un dépôt d'armes et de munitions de l'armée à Mpila. Explosions qui ont tué près de 300 personnes dans ce quartier de l'est de la capitale. Ce même jour, une cérémonie de recueillement a regroupé parents de victimes et officiels dans le cimetière de marbre où reposent les victimes au centre-ville de Brazzaville.

Sous une pluie très fine résonne la sonnerie aux morts. Le ministre de la Construction, Josué Rodrigue Ngouonimba, dépose une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire des victimes de Mpila. Visiblement ému, il s'adresse brièvement à la presse : " C'est un jour inoubliable. Chacun de nous a perdu au moins un parent. C'est un jour inédit. Dix ans après, nous continuons à vivre ce souvenir. Je pense que comme nous, comme vous, comme tous les autres concitoyens, nous sommes en pleine période de méditation ", déclare le membre du gouvernement.

La rouille fait son oeuvre

Sur plusieurs tombes, les croix sont maculées de rouille qui fait disparaître les épitaphes. Amputée d'une jambe après les explosions, cette dame qui s'appuie sur les béquilles, est venue changer les croix des tombes de ses trois enfants qu'elle a perdus dans le drame.

" On ne peut rien faire "

" Ca fait déjà dix ans. On ne peut rien faire. C'est dieu qui l'a voulu. Je me sens toujours très mal ", raconte-t-elle, des larmes dans la voix. Derrière elle, sur la tombe de sa fille, un homme hurle sa colère : " Je n'arrive plus. Je suis toujours dans la douleur jusqu'à présent. Je vous dis ma douleur est continuelle ", lâche-t-il. Son enfant aurait eu 19 ans cette année.

