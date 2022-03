Sénégal: Basket-ball - Le DUC perd son premier match de la BAL

Diamniadio — Le Seydou Legacy Athlétique Club (SLAC) de la Guinée a battu le Dakar Université Club (DUC), 85 points à 70, au match d'ouverture de la deuxième saison de la Basketball African League (BAL), samedi, au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio (environ 30 km à l'est de Dakar).

A la fin du premier quart-temps, les champions du Sénégal devancent l'équipe guinéenne de deux points, 24-22, dans un début du match très serré.

Poussés par les nombreux supporters vêtus de jaune et de noir, les couleurs du DUC, les étudiants, dirigés par Parfait Adjivon, retrouvent vite le rythme. Une bonne séquence dominée par le pivot et capitaine, Abel Abdourahmane Diop, et Babacar Sané, prêté au Dakar Université Club par la NBA Academy de Saly-Portudal (environ 80 km au sud de Dakar).

A la mi-temps, le score est de de 45 à 37 en faveur du DUC. Au retour des vestiaires, les protégés du technicien serbe dirigeant le SLAC, Zeljko Zecevec, reviennent plus motivés et déterminés. Ils parviennent à l'égalisation et dominent le jeu, grâce à Marcus Christopher Crawford, le meilleur marqueur du match avec 30 points.

Technique et très adroit, il permet à son équipe de dominer le club sénégalais avec un écart de 13 points à la fin du troisième quart-temps, 69-56.

Dans le dernier quart-temps, les étudiants de Dakar tentent d'être plus agressifs pour revenir au score. Mais la stratégie des Guinéens affaiblit les attaques.

Les champions du Sénégal ratent ainsi leur premier match de la deuxième saison de la BAL, au profit du SLAC, avec un écart de 10 points, 85 à 70.

Mardi, les étudiants de Dakar vont rencontrer le Clube Ferroviario da Beira (Mozambique). A la BAL, outre le club mozambicain et le SLAC, le DUC partage le groupe du Sahara avec l'Association sportive de Salé (Maroc), le Rwanda Energy Group (Rwanda) et l'Union sportive monastirienne (Tunisie).

Douze clubs représentant autant de pays africains prennent part à la compétition.

Après l'étape de Dakar, qui prendra fin le 15 mars, la BAL poursuivra ses matchs au Caire et à Kigali. Au total, 38 rencontres auront lieu dans les trois villes choisies, durant trois mois.

Les 12 équipes sont divisées en deux groupes ou conférences, selon le terme employé par la Basketball African League. Il s'agit de la conférence du Sahara et de celle du Nil.

Les quatre meilleures équipes de chaque groupe prendront part aux éliminatoires de la BAL, qui seront ponctuées par un tournoi à élimination directe et des finales au Kigali Arena, du 21 au 28 mai 2022.