Togo Eperviers Dames - Gantim Lucie, une internationale togolaise prête pour le large

Dotée d'une qualité technique au-dessus de la moyenne propre à un garçon et d'une vision de jeu sans égale, son coach Kayi TOMETY en sélection, dit d'elle que " Lucie est d'abord, une joueuse polie, disciplinée et volontaire ". Son identité sportive ainsi peinte, la sélectionneuse du Togo, évoque " l'intelligence de Gantim Lucie et sa véritable pointe de vitesse déconcertante qui lui permet de créer des problèmes aux défenseuses adverses "...

L'essentiel est dit en quelques mots, par la personne la plus indiquée, la coach Kayi. Et pour parler de cette Epervier dame, pareille à ses coéquipières, qui, ensemble, viennent chaudement de qualifier le Togo pour la CAN Maroc (F) 2022 ! Elles sont pour l'histoire avec tout le staff technique, les héros et héroïnes du court métrage des qualifications pour cette CAN féminine du Togo, dont les noms, Amouklou, Djankalé, Kaglan, Gake, Gnintegma, N'djambara, Sama, Badate, Assignon, Konou, Manou, Bagnim, Tassa, Yaya, Kadanga, Gbati, Dogbe, sans oublier Gantim vont résonner pendant bien longtemps. Dans l'esprit collectif et pour l'histoire. Cette première pour le Togo.

L'histoire de la première qualification des Eperviers Dames pour la CAN

L'histoire de cette qualification pour la CAN 2022, désormais, devra associer ces prénoms de filles et de dames, dont la jeune Lucie, et de même, dont l'élan et l'allure sont identiques à ceux des footballeurs tout court ! Elle-même, rappelle, déjà qu'au cours primaire, elle a commencé par jouer... et d'ajouter non sans fierté " je suis un garçon raté et je ressemblais même aux garçons, du coup, j'étais parmi eux pour jouer au football... J'en ai pris goût jusqu'à ce jour... ". C'est pour elle, plus qu'une formation au début. Sur cette question, il suffit de la voir amortir le cuir et de dribler pour s'en apercevoir. Et même, s'accorder que sa coach (en photo ici) soutienne que " Lucie peut jouer comme attaquante de pointe ou dans les couloirs, en plus de porter le numéro 10 en qualité de milieu offensive ", il y a de quoi l'apprécier !

L'appel venu d'une équipe étrangère pour l'Epervier l'envoyant à Gazelle FC du Bénin, n'a pas été fait avant leurs succès dans les éliminatoires, où les joueuses de la sélection nationale du Togo, ont fait un déplacement fructueux à Sao Tomé. Les Eperviers dames se sont imposées, 5-0, dans cette rencontre aller du premier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2022) sans retour... Avant qu'elles ne marchent sur les Panthères du Gabon, 2-1 à Lomé, puis 2-3 à Libreville (5-3) pour le Togo. Du coup, les belles créatures togolaises se sont vues offrir des possibilités de contrat juteux à l'extérieur, à l'instar de la capitaine Nathalie Badate, invitée en France pour continuer.

Un délai raisonnable pour une carrière professionnelle

Deux autres déjà, Amira N'djambara et Odette Gningtegma au Maroc et quelques prometteuses comme Lucie Gantim, qui ne vont sans doute pas tarder à sortir du rectangle togolais, pour le meilleur des Eperviers Dames. Et quand on s'appelle Lucie Gantim, footballeuse internationale née en 2000 en décembre, et forte de son 55kg sur 1,65 m, au multiple poste offensif, les recruteurs ne peuvent que courir derrière...

Et en tournant le dos au club Gazelle du Bénin, tout en rêvant d'évoluer dans des clubs huppés comme l'Olympique Lyonnais, FC Barcelone ou le Bayern Munich, Lucie assure que le plus important pour elle dans un bref délai, c'est seulement d'offrir ses services à l'extérieur, même si c'est en D2 ou en D3. Là, elle pourrait alors épater son nouveau monde, avec sa vitesse, ses dribbles, les duels qu'elle affectionne tant, son bon coup d'œil et surtout, la facilité qu'elle a de marquer des buts.

Son club, Gazelle pour lequel elle a inscrit 11 buts la saison dernière, et Tempête FC, son club formateur après Tigre Royal FC (une formation masculine) des clubs dont elle n'a pu déchiffrer la totalité des buts, parce que, dit-elle " ne sachant pas que cette question du nombre de buts viendrait aussi vite ", sont pour Lucie Gantim l'assurance qu'un jour bientôt, elle suivra les pas de ses idoles comme Asisat Oshola du FC Barcelone ou Alex Morgan de Wave de San Diego, toutes deux des attaquantes et stars confirmées.