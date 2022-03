Angola: António Costa arrive ce samedi en Guinée-Bissau

Bissau — Le Premier ministre, António Costa, entame samedi une visite en Guinée-Bissau, où il séjournera jusqu'à dimanche matin, pour renforcer les relations politiques dans le cadre bilatéral et dans la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et relancer la coopération.

Cette visite, qui était prévue fin 2020, mais a été reportée à cause du covid-19, a lieu à l'invitation du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, et est la première d'un chef du gouvernement depuis 2015.

En Guinée-Bissau, le chef de l'exécutif portugais sera accompagné des ministres d'État et des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, de la Défense nationale, João Gomes Cravinho, de l'Environnement et de l'Action climatique, João Pedro Matos Fernandes, et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération, Francisco André.

Peu après son arrivée à Bissau, António Costa rencontre en début d'après-midi le Premier ministre guinéen, Nuno Gomes Nabiam, au Palais du Gouvernement, puis la rencontre sera ouverte aux délégations des deux exécutifs.

Ensuite, le Premier ministre portugais se rend à la forteresse d'Amura pour le dépôt d'une gerbe dans le mausolée Amílcar Cabral et dans le monument aux anciens combattants de la liberté de la patrie", et a prévu une rencontre avec la communauté portugaise dans le jardin de l'Ambassade du Portugal -- occasion à laquelle il y aura des interventions d'Augusto Santos Silva et d'António Costa.

En fin d'après-midi, le premier ministre sera reçu par le Président de la République de Guinée-Bissau, et il est prévu de brèves déclarations aux médias, avant le dîner officiel offert par le chef de l'Etat guinéen.

En mai de l'année dernière, le Président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a effectué une visite en Guinée-Bissau et a laissé plusieurs messages politiques, à savoir l'idée que les pays lusophones devraient tous lutter pour une meilleure démocratie.

A Bissau, lorsqu'on lui a demandé s'il avait discuté de questions telles que la liberté de la presse et les droits de l'homme avec son homologue guinéen, Umaro Sissoco Embalo, Marcelo Rebelo de Sousa a répondu : " Non seulement ils étaient sur la table, mais en public, j'y ai systématiquement fait référence, car nous voulons un état de droit plus démocratique dans le monde lusophone ".