Togo: " C´est triste, cette guerre "

D´une manière ou d´une autre, les États africains seront concernés par ce conflit qui se déroule en Ukraine. J´ai apprécié la position de neutralité de l´État togolais à l´ONU, qui n´a pas pris part au vote et est tout simplement absent, si réellement c´est le cas comme les presses privées togolaises l´ont révélé.

Pour le cas des sanctions contre le Mali, les Togolais n´ont pas apprécié que le Togo ait pris position en faveur de ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali. J´ai personnellement aussi exprimé mon point de vue en étant contre la position du Togo vis-à-vis du Mali. Par contre, à l´Assemblée générale de l´ONU pour condamner l´invasion de l´Ukraine par la Russie, le Togo n´a pas pris part au vote. Je trouve qu´il a bien agi cette fois-ci. Donc, il faut l´apprécier pour sa neutralité. S´il a bien fait, il faut le dire aussi et apprécier, surtout quand il s´agit de la politique internationale de notre pays.

Un pays a attaqué l´autre. C´est une violation d´un principe du droit international public car c´est une violation de la souveraineté d´un État et son intégrité. Malheureusement aussi, les occidentaux et les Etats-Unis n´ont pas tenu à leur engagement fait à la Russie au temps de la chute du mur de Berlin et la réunification de l´Allemagne, de ne pas élargir l´OTAN (l´organisation du traité de l´atlantique Nord) vers la porte de la Russie après l´éclatement de l´URSS. Voilà le nœud du problème. Cependant, il aurait pu être réglé par la voie diplomatique. Malheureusement les uns et les autres sont campés sur leur position. C´est triste, cette guerre, car ça risque d´embraser toute l´Europe.

Au-delà de toutes ces considérations politiques et juridiques, chaque dirigeant d´un État tiers qui n´est pas partie prenante au conflit (surtout les États africains), prend d´abord en compte l´intérêt de l´Etat dont il est le dirigeant et pour cela : soit garder la neutralité, soit voter pour condamner ou non. Je dis bravo au dirigeant de l´Etat togolais d´avoir choisi la neutralité en prenant l´intérêt du Togo en compte. Cette absence du Togo à ce vote à l´Assemblée générale de l´ONU, prouve que le président Faure Gnassingbé n´a pas fait la politique de l´alignement ou du suivisme pour plaire à telle ou telle puissance étrangère qui, elles, défendent leur intérêt et leur positionnement dans le monde. Il a pris en compte l´intérêt du Togo, et ça, je lui dis bravo dans ce cas bien précis.

Il y a deux choses qui rentrent en jeu : un principe du droit international public qui est le respect de la souveraineté et l´intégrité de chaque Etat. Au nom de ce principe de l´inviolabilité du territoire d´un autre État par l´agression, le Togo peut voter pour condamner cette invasion de l´Ukraine par la Russie. Face à cela il y a aussi l´histoire de notre propre pays dont l´intérêt doit être pris en compte en liant son passé au présent : dans la question de l´unification du Togo à l´ONU en 1955 avant le référendum de mai 1956 ayant entraîné le rattachement du Togo britannique au Ghana, l'URSS, actuelle Fédération de la Russie, a vigoureusement défendu l´unification de notre pays et dénoncé la mauvaise foi du Royaume-Uni et celle de la France face à ce problème. Pour cela aussi on doit reconnaissance à la Russie.

Donc, face à ces deux intérêts, l´un pour le respect de la souveraineté de l´Ukraine et l´autre pour la reconnaissance que le Togo doit à la Russie pour avoir défendu l´intérêt de notre pays à un moment donné de notre histoire, la neutralité s´impose pour le Togo dans ce conflit. Si j´étais à la place du président togolais, je garderais la même neutralité, en ce qui me concerne en me basant sur ces deux principes : principe de l´inviolabilité de la souveraineté de chaque Etat que la Russie n´a pas respecté à l´égard de l´Ukraine et en même temps l´intérêt de notre pays que la Russie a défendu et à laquelle le Togo doit reconnaissance et gratitude.

