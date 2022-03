Togo: Un joueur d'Arabia FC de Tabligbo suspendu pour 3 ans pour fraude sur identité

L'information est révélée par le site de la FTF (Fédération Togolaise de Football).

Selon le site qui faisait échos d'une décision de la Commission de discipline en date du 28 Février 2022, donnant match perdu à Arabia FC de Tabligbo face à Maranatha de Fokpo, club ayant d'ailleurs émis l'évocation, et qui prend les trois points de la victoire sur tapis vert, cette décision, intervient " après l'introduction d'une évocation par Maranatha de Fiokpo qui soutient que son adversaire de la 10ème journée de D2 a aligné le joueur Hugues Kwessi ADDISENU détenteur d'une licence à vignette rouge sur laquelle il est de nationalité ghanéenne.

Maranatha FC déclare que le joueur Hugues Kwessi ADDISENU dont la licence informe qu'il est né à Accra le 18 juin 2000, a déjà évolué dans son effectif mais sous l'identité AKAGLA Komla, de nationalité togolaise, né le 18 juin 1991 à Sokodé. Maranatha estime de ce fait que la double identité, confondue en une seule et même personne avec des différences tenant au nom, à la nationalité et à la date de naissance, constitue une fraude sur l'identité qui tombe sous le coup de la réglementation de la FTF. Arabia de Tabligbo dans sa défense estime qu'il ne saurait être tenu responsable d'une quelconque fraude sur identité du joueur Hugues Kwessi ADDISSENU dans la mesure où il s'agit d'un joueur prêté par le club ASFOSA qui en assure la paternité ".

Et poursuit-on, que d'après la Commission de discipline, " le joueur Hugues Kwessi ADDISENU n'a pas nié les faits à lui reprochés, et qu'il est admis que Hugues Kwessi ADDISENU & AKAGLA Komla sont deux entités sportives confondues... que le joueur a admis être né sous l'identité AKAGLA Komla, de nationalité togolaise, le 18 juin 1991 à Sokodé, qu'il a été formé sous cette identité au Centre Liberty d'Agbodrafo de 2007 à 2010, et qu'il a par la suite rejoint IFODJE FC en 2011 puis KOTOKO FC en 2012 " et qu'ensuite, " après s'être devenu Hugues Kwessi ADDISENU, il a rejoint successivement les formations des Buffles de Borgou et de Dynamo FC au Bénin et qu'il est ensuite revenu au Togo lors de la saison 2020-2021 où il a évolué sous les couleurs d'ASFOSA de Lomé, avant de rejoindre ARABIA FC après sa libération par le club de la forêt sacrée de Bè ". Ensuite, toujours d'après l'organe juridictionnel de la FTF, Addisenu ou Akagla " reconnait qu'avec son identité originelle de Komla AKAGLA, il a joué à GBIKINTI FC puis à MARANATHA FC au cours des saisons 2015-2016 et 2016-2017 avant de changer d'identité suite à une opportunité de transfert au Congo proposé par son manager ".

Des aveux qui ont amené la Commission de discipline à " décider de suspendre le joueur Hugues Kwessi ADDISENU d'Arabia FC de Tabligbo pour une période de trois (3) ans, de toutes les compétitions de la FTF et de ses démembrements, conformément à la réglementation en vigueur ".

Quant au club des chameaux de la préfecture de Yoto, il écope donc d'une pénalité de match perdu, en faveur de Maranatha de Fiokpo qui prend donc les 3 pts du gain du match comme le stipule les règlements de la FTF.

Il n'est donc pas exclu qu'Arabia FC de Tabligbo fasse appel d'une telle décision.