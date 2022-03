Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies rénales - Les populations invitées à se faire dépister précocement

En prélude à la célébration de la Journée mondiale contre les maladies rénales (le 11 mars), la "Fondation cœur citoyen" a organisé un séminaire scientifique sur le thème : " Comblons les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales ". C'était le 26 février 2022, dans la commune de Yopougon (Abidjan).

" Cette activité avait pour but un partage d'expériences. C'est un forum scientifique entre les différents acteurs des maladies rénales (néphrologues, cardiologues, diabétologues, internistes, médecins généralistes, sages-femmes) sur un phénomène devenu un problème de santé publique aujourd'hui ", a indiqué Niamien Charles, médecin et gérant du Centre médical saint-sauveur miséricordieux, dont le site a abrité cet événement.

Selon lui, de nombreux agents de santé sont des généralistes, à part les néphrologues qui sont des spécialistes mais en nombre insuffisants. Il convient donc de renforcer la capacité de ces généralistes pour leur permettre de diagnostiquer les maladies rénales, le plus précocement possible et orienter le malade vers le service adéquat.

Dans la conférence qu'il a animée, Pr Yao Kouamé Hubert, président de la Société ivoirienne de néphrologie, a indiqué que " la Côte d'Ivoire compte environ 40 néphrologues et 10% de patients reçus à l'hôpital souffrent de maladies rénales. Plusieurs facteurs de risques mal traités peuvent aboutir à une insuffisance rénale, mais la difficulté est que 90% de cas rencontrent un néphrologue au stade terminal, ce qui rend la prise en charge difficile ".

Avant d'ajouter que l'insuffisance rénale est une maladie silencieuse mais vite dépister, on peut en être guéri. " Il convient de se faire dépister régulièrement (1 fois par an) pour connaître l'état de son rein car malheureusement quand les signes apparaissent, on est déjà trop avancé dans la maladie et le risque de récupération est quasi-impossible ", a-t-il dit.

Aussi a-t-il invité les autorités ivoiriennes à rendre disponible la bandelette urinaire (outil de dépistage des maladies rénales) dans tous les services de santé pour permettre aux populations de se faire dépister avant l'apparition de la maladie.

En en croire Pr Yao Hubert, même avec l'apparition de signes, il y a toujours des moyens pour stopper la progression de la maladie. " Le fait d'avoir les pieds qui s'enflent ou le visage bouffi, le fait d'être essoufflé, ses urines qui moussent, tout cela doit attirer l'attention et aller se faire dépister ", a-t-il conseillé.

Saisissant l'occasion, la Fondation cœur citoyen a offert une centaine de bandelettes urinaires aux participants à ce séminaire.

La célébration officielle, au niveau national, de la Journée mondiale contre les maladies rénales aura lieu, les 9, 10 et 11 mars 2022, à San Pedro (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire). Elle sera marquée par la formation des agents de la santé de la région, des conférences et des séances de dépistage gratuites.