Algérie: L'héritage spirituel de Tibhirine

Rome — Impliquer la communauté universitaire et élargir le cercle des personnes qui peuvent connaître l'héritage spirituel des moines de Tibhirine, martyrs en Algérie en 1996, leurs écrits ; et promouvoir le désir de développer des thèses sur un ou plusieurs d'entre eux, touchant différents aspects tels que la théologie, la spiritualité, la littérature, la musique, la missiologie, la liturgie et le dialogue.

C'est dans cet objectif que s'est tenu à Rome, les 3 et 4 décembre 2021, à l'Athénée pontifical Sant'Anselmo, le "Colloque pour le 25e anniversaire du martyre des sept frères", un moment de réflexion sur les écrits et l'héritage spirituel des moines de Tibhirine, martyrisés en Algérie en 1996.

Organisée par l'Association pour la protection des écrits des sept frères de l'Atlas et le Comité scientifique des écrits tibhirins, sous le patronage du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, la rencontre a réuni de nombreux chercheurs et étudiants du monde entier. La première journée, réservée aux étudiants, avait pour but d'impliquer la communauté académique dans l'étude et l'approfondissement de la spiritualité des neuf trappistes qui vivaient ensemble au monastère de Tibhirine. La seconde journée, ouverte au public, avait un but plus populaire visant à diffuser le message toujours très actuel des moines au monde à travers leurs écrits.

En marge du Colloque, organisé l'année du vingt-cinquième anniversaire du martyre, l'Agence Fides a rencontré le père Thomas Geogeon, abbé de la Trappe de Soligny, en France, et postulateur de la cause de béatification des 19 martyrs qui sont montés sur les autels le 8 décembre 2018, et Marie-Dominique Minassian, chercheuse à l'ISTAC et au FNS (Université de Fribourg, Suisse), responsable du projet de recherche soutenu par le Fonds national suisse Les éscrits de Tibherine et du comité scientifique Les éscrits de Tibherine. (...)