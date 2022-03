Sénégal: Seydina Limamou Laye - Un Appel toujours retentissant

La communauté layène retrouve ses grands moments de ferveur et de communion à l'occasion de la 142ème édition de l'appel de Seydina Limamou Laye " Al Mahdi ". Les fidèles ont ravivé leur foi et les guides religieux ont rappelé l'essence du message de leur inspirateur.

Pour ces fidèles aux vêtements immaculés et à l'ardeur vive, tous les chemins mènent à Cambérène. Déjà à neuf heures, les sonorisations distillent des chants religieux qui rappellent l'œuvre méritoire de l'inspirateur de la communauté layène, Seydina Limamou Thiaw Laye. Les effigies des guides de cet ordre, les chapelets et autres accessoires font partie du décor, en face du mausolée d'un autre illustre homme de Dieu de cette communauté, Seydina Issa Laye, non loin de la grande mosquée de Cambérène. Ici, il faut, de temps en temps, jouer des coudes pour se frayer un chemin rétréci par l'effervescence et l'enthousiasme touchant des disciples.

Pour Mame Rane, fervent disciple layène, cet instant de communion est des plus beaux sur terre. Il exalte sa foi et raffermit les liens. Il avait hâte de le revivre après deux reports successifs à cause de la pandémie de Covid-19. Diarra Bousso Diouf est tout aussi heureuse. Elle se réjouit de voir des visages illuminés par la foi. " C'est si intense et beau de voir cette communion entre des fidèles unis par un même sentiment ", confie-t-elle, joyeuse. La joie, c'est aussi ce qui habite Mame Babacar Laye, disciple du défunt Khalife El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye. Pour lui, la communauté attendait avec impatience ce jour mémorable. Il prie, d'ailleurs, pour la fin de cette crise sanitaire qui les a privés de ce rassemblement. Même si Fatou, vendeuse de sous-vêtements, n'a pu écouler qu'un seul article, le Ciel l'a déjà comblée de ses grâces : vivre ce moment est une aubaine pour elle qui commençait à perdre espoir.

Préserver ce qui nous lie

À la tribune des prêches, Mamadou Lamine Laye, porte-parole du Khalife général des Layènes, a rappelé les enseignements de son illustre ascendant qui vaut à cette communauté sa réputation. À l'en croire, si tout le monde était comme lui, l'enfer serait inhabité au jour du jugement dernier. Le guide a fait savoir qu'on doit faire confiance en Dieu et se soumettre entièrement à Lui.

Pour sa part, le président du comité d'organisation Seydina Issa Thiaw Laye a invité les jeunes à avoir des comportements exemplaires. " Si on porte un grand nom qui suscite de l'admiration, on se doit d'agir avec droiture. Cela est une chance et il faut en profiter. Il n'y a pas de conflit de générations. On doit aussi accorder une oreille attentive à la jeunesse ", a-t-il soutenu. Le coordonnateur général de l'Appel a invité les parents à veiller sur leurs enfants et à faire preuve de responsabilité pour les préserver des maux de nos temps embrumés. Il a aussi mis en garde contre les excès qui sont une menace pour la stabilité du pays. C'est le sens et la portée du thème de cette 142ème édition qui a pour thème : " Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme ".

Seydina Issa Thiaw Laye a déploré le rapport que certains ont avec l'Islam ; une relation qui met en péril notre aventure collective. " Le Sénégal est un havre de paix et il ne faut jamais faire voler en éclats cette stabilité à cause des polémiques entre communautés religieuses ou par chapelles interposées. Sans la sécurité, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut promouvoir la citoyenneté ", a indiqué le guide layène, qui invite à la consolidation des acquis. Les contradictions, pense-t-il, au lieu de créer des frictions, doivent répandre la lumière dans les esprits et les cœurs. Les deux guides religieux qui transmettaient ainsi le message du Khalife Seydina Mouhamadou Makhtar Laye ont insisté sur l'urgence d'un retour à Dieu.

Les témoignages du temps

" Répondez à mon appel à Dieu ! " Ainsi s'écriait, en 1883, dans les rues de Yoff, Libasse Thiaw, nom que les éloges du temps impartial et la notoriété méritée ont éclipsé pour fixer Limamou Laye dans la mémoire collective. À l'humanité, le fils d'Alassane Thiaw et de Sokhna Coumba Ndoye, né en 1843, délivra ce célèbre message qui lui vaut, depuis, l'adhésion de toute une communauté dévote : " Je suis l'Envoyé de Dieu auprès de vous. Je vous apporte le salut. Celui qui suivra mes recommandations boira les liqueurs divines dans les jardins fleuris du Paradis. Mais gare à ceux qui douteront de ma mission et de mon titre de " Mahdi ", moi Limamou ! ". La vie et les enseignements de Seydina Limamou Laye " Al Mahdi " sont inspirants.

Il a été un défenseur authentique de la dignité humaine et des vertus qui rendent possible une existence harmonieuse entre les hommes, quels que soient leurs conditions matérielles et leurs origines sociales. C'est pourquoi, son appel transcende les petites appartenances pour mettre en lumière une collectivité aspirant à la concorde et à la paix intérieure.

" Dieu qui (l') a envoyé auprès de la race noire (à laquelle il était fier d'appartenir et qu'il a servie) " lui a désherbé une allée que continue de longer ses disciples de plus en plus convaincus de la portée de son message, que ni les délices de cette éphémère existence terrestre, ni les manœuvres de l'autorité coloniale, à l'époque, encore moins le dédain des sceptiques et le tumulte de nos temps n'ont édulcoré. Car Seydina Limamou Laye initiait les âmes à une philosophie profondément islamique : l'humain, dans sa quête de bien-être et de spiritualité, était au cœur de son action utile. Sa descendance s'est employée, depuis son rappel à Dieu en 1909, à être digne de son legs et de sa précieuse contribution à l'Islam et à l'érection d'une société attachée aux valeurs qui répandent la grâce dans le monde et accorde celle-là de l'Unique. L'appel a bien trouvé un écho chez les âmes qui y aspirent.