Afrique: Prenons du recul ...

analyse

Oui, prenons du recul par rapport aux terribles évènements du temps présent pour dresser à l'échelle planétaire le constat suivant qui, hélas ! est indiscutable : l'Europe, entendue dans son sens géographique le plus large, c'est-à-dire incluant la vaste Russie, se trouve toujours au cœur des pires conflits qui dévastent l'humanité.

Depuis des siècles, les nations qui la composent, loin de s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le maintien de la paix, se défient, se déchirent, s'affrontent les armes à la main sans se soucier le moins du monde des conséquences dramatiques que ce comportement, absurde à tous égards, génèrera inévitablement.

Bien avant les deux guerres mondiales qui ont marqué le vingtième siècle et causé la mort de dizaines, de centaines de millions d'êtres humains, le Vieux continent s'est lancé à maintes reprises dans des guerres absurdes. Commencée dès l'époque romaine, il y a donc près de trois mille ans, cette dérive n'a pas cessé de s'aggraver, semant le désordre sur cette partie du monde et s'étendant sur toute l'étendue de la Terre au fur et à mesure que les avancées techniques et scientifiques permettaient de développer des armes de plus en plus destructrices.

Ecrivons-le ici sans l'ombre d'un doute : ce qui se passe actuellement en Ukraine n'est en réalité que la réédition d'une dérive globale du continent dont les conséquences dramatiques se sont aggravées au fil du temps. Ceci alors même que l'Europe est l'une des zones continentales les plus riches de la planète et que son poids démographique ne cesse de se réduire dans le temps où la population mondiale explose : moins d'un milliard d'êtres humains au sein d'une communauté qui approche à grands pas les huit milliards d'hommes, de femmes, d'enfants ! Ceci, aussi, alors que les Européens se posent sans le moindre complexe comme les plus mâtures de la planète et comme des modèles de bonne gouvernance.

Vue des autres continents, la vérité est aussi simple qu'accablante : loin, bien loin d'œuvrer pour le progrès, la paix, la bonne gouvernance, l'Europe fait aujourd'hui encore plus qu'hier et avant-hier courir de grands dangers à l'humanité tout entière. Plus le temps passe, plus elle s'avère incapable de résoudre ses conflits internes, plus elle se déchire et menace la paix à laquelle aspirent les peuples des cinq continents. Exactement comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, et lors de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945.

Telle est bien, finalement, la leçon que nous donne dès à présent le terrible conflit qui se déroule dans la partie Est du Vieux continent à l'initiative de la Russie et dont nous vivons, semble-t-il, seulement les premiers instants. Avec cette conclusion qui s'impose à la communauté humaine dans son ensemble : l'Europe, les Européens, les Etats du Vieux continent sont aujourd'hui et quoi qu'ils prétendent plus dangereux que jamais pour la communauté humaine.

Il revient aux peuples des autres continents de le dire avec force et sans le moindre complexe !