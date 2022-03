Congo-Brazzaville: Santé publique - Un Centre de santé intégré pour les habitants de Mbomandzoko

Situé à 54 kilomètres du district de Mbomo, dans le département de la Cuvette-Ouest, le village Mbomandzoko sera bientôt doté d'un Centre de santé intégré (CSI), financé par l'organisation non gouvernementale (ONG) Ali Per Volare Onlus que préside Rino Martinez Gaspare, basée à Palerme, en Italie, et ses partenaires.

Débutés en fin 2019 à l'issue du protocole d'accord signé entre le ministère de la Santé et de la Population avec l'ONG Ali Per Volare Onlus, le 14 octobre de la même année, les travaux de construction du CSI de Mbomandzoko, réalisés par JAD prestations d'Alexis Dekou, sont arrivés à terme. C'est ce qu'a fait savoir le représentant de cette ONG italienne en République du Congo, Modeste Christian Bassega Kouka.

Le CSI de Mbomandzoko comprend deux bâtiments, dont un pour le local sanitaire et un autre pour le logement du personnel soignant, plus les toilettes externes. Le local sanitaire est constitué de deux salles d'hospitalisation, d'un bloc opératoire, d'un bloc d'accouchement, d'un laboratoire, du bureau du chef de centre, d'une salle d'accueil et des sanitaires. Il y a été placé également les panneaux solaires, dont deux de 330 watts et quatre autres de 250 watts chacun.

" Tout est presque fini en dépit du fait qu'après le lancement des travaux de construction de ce CSI, nous avions été confrontés à quelques soucis techniques qui nous ont pris assez du temps. A la date d'aujourd'hui, on peut dire que tout est fini en ce qui concerne la construction des locaux. Il ne reste que le système hydrique servant à alimenter les deux bâtiments en eau potable. A propos, nous avons un financement de la Fondation Rotary international avec un club Rotary Brazzaville Centre pour construire ce système hybride ", a précisé le représentant de l'ONG Ali Per Volare Onlus au Congo.

Modeste Christian Bassega Kouka a indiqué qu'il ne reste plus que l'étape de l'équipement avant de le remettre au ministère de la Santé et de la Population, en vue d'affecter le personnel. Toutefois, le représentant de l'ONG au Congo a reconnu que cela est un challenge pour eux, parce que pour équiper cet hôpital il leur faudra beaucoup d'argent. " Il y a beaucoup d'équipements à fournir, les lits, les appareils d'échographie, les microscopes et autres ... Cela nécessite beaucoup d'argent. C'est pourquoi, le président de l'ONG Ali Per Volare Onlus, Rino Martinez Gaspare, pense que ce CSI sera remis officiellement au ministère de la Santé et de la Population au plus tard en décembre 2022 ", a-t-il dit.

A titre de rappel, le projet de construction du CSI de Mbomandzoko, un village regorgeant à la fois la population bantoue et autochtone, est né des suites d'un état critique d'une autochtone. En effet, en août 2018, une dame autochtone du village de Mbomandzoko, souffrant de tumeur faciale, devait se rendre en Italie, accompagnée du représentant de l'ONG Ali Per Volare Onlus au Congo, pour subir une opération. Après la réalisation de l'opération qui a duré 21h dans le Centre hospitalier et universitaire de Palerme, un couple italien a décidé d'apporter à l'ONG Ali Per Volare Onlus une bagatelle somme de cent mille euros, soit environ soixante-cinq millions FCFA pour construire un CSI dans la localité de Mbomandzoko.

De retour au pays, et après signature du protocole d'accord avec la ministre de la Santé et de la Population de l'époque, une mission s'est rendue dans la localité avec la cheffe de bureau à la direction de la Coopération de ce ministère, Louisette Débi. C'est cette dernière, après observation, qui a suggéré la construction des logements du personnel soignant. Reparti en Italie pour un appel de fonds, le président de l'ONG a obtenu les fonds nécessaires pour répondre à ce besoin. Ce que fut fait.