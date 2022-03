Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Toutes les circonscriptions du Pool concernées par les scrutins

Si certaines circonscriptions du département du Pool ont été épargnées des scrutins depuis quelques années du fait de l'insécurité, les participants à la concertation politique d'Owando organisée du 3 au 6 mars ont convenu que les élections législatives et locales de juillet 2022 doivent être organisées dans toutes les circonscriptions dudit département.

Les délégués des partis politiques et de la société civile ont pris acte de l'avis de la Cour suprême qui constate la caducité du mandat des conseillers élus dans les localités de Boko, Louingui, Ngabé, Ignié et Louomo .

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise à jour du fichier électoral, ils ont recommandé que la révision des listes électorales soit effectuée dans les plus brefs délais dans la perspective des élections de juillet 2022. De même qu'ils souhaitent la poursuite du recensement général de la population et de l'habitation ainsi que la reforme du système de l'état civil pour accélérer le processus de la biométrie électorale. Ainsi, les participants ont invité le gouvernement à finaliser les prérequis indispensables à la réalisation de la biométrie.

Quant au découpage électoral et administratif, les délégués des partis politiques et de la société civile ont recommandé au gouvernement d'approfondir les études sur la question. En outre, ils ont demandé aux pouvoirs publics de renforcer l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante par la création d'une ligne budgétaire propre à cet organe pour lui permettre de conforter son autonomie financière et fonctionnelle, l'élargissement de sa permanence (outre le bureau de la coordination, aux membres de la coordination et à ceux des bureaux des deux comités qui ne prennent vie qu'à la veille des opérations électorales), ainsi que la fixation d'un mandat pour permettre le renouvellement à échéance périodique des membres des bureaux de la commission.

En outre, les participants ont formulé le vœu de voir les éléments de la force publique être retirés du fichier électoral général avant les législatives et les locales de juillet 2022. Ils ont sollicité en même temps la nécessité d'étendre le vote par anticipation des éléments de la force publique aux scrutins à circonscriptions multiples.

A propos du choix des candidats aux élections locales, ils ont pris acte de l'appel du gouvernement de choisir les meilleurs profils à présenter aux différents scrutins. Les participants ont résolu de poursuivre la réflexion sur les critères de choix des candidats basés, entre autres, sur la moralité, l'intégrité, la compétence, l'obligation de résider dans la localité et l'émulation des différents conseils.

En outre, ils ont jugé inopportune la création d'une taxe destinée au financement de la démocratie. Par ailleurs, ils souhaitent que l'Etat verse régulièrement la subvention attribuée aux partis politiques en dépit de la morosité de la situation économique et financière nationale.

Au sujet des taux élevés des différents cautionnements exigés pour chaque élection, les délégués des partis politiques et de la société civile ont abouti à un consensus sur la nécessité de ramener les frais de cautionnement aux élections législatives et sénatoriales à un million FCFA après les élections législatives et locales de juillet 2022 et de ramener les frais de délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité à la somme de cinq mille FCFA dès les élections de juillet 2022.