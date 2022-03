Congo-Kinshasa: Le Wenge des origines

Les crissements dans les oreilles du bruit des obus, les crépitements des armes et des éditoriaux qui accompagnent ces moments de tensions, les souffrances causées aux plus exposés ne sont pas sans nous rappeler ces déflagrations qui frappèrent avec le même acharnement cette terre qui nous accueille généreusement. Mais si l'on s'en éloignait, momentanément. Juste un temps. Et si l'on parlait musique...

Les retrouvailles entre les anciens ténors de l'orchestre Wenge Musica 4X4 Tout terrain, Didier Masela, Alain Makaba, JB Mpiana et Ngiama Werrason, partis chacun dans des directions diverses depuis leur séparation en 1997, sont un événement pour les amoureux de la bonne musique. On eut le même sentiment quand, après de longues années passées à se quereller par médias et fans interposés, Papa Wemba et Koffi Olomide, deux immenses artistes-musiciens de la scène congolaise, se réconcilièrent en 1996 grâce à l'album Wake up.

Et même s'ils n'avaient jamais joué dans un même groupe pour que l'on invoque dans leur cas le concept de séparation, la conciliation entre Luambo Makiadi Franco et Tabu Ley Rochereau dans Lisanga ya Banganga, en 2009, marqua les esprits. Meneurs de l'Ok Jazz et Afrisa International, ces deux " monuments " ont inspiré et façonné les jeunes générations et leurs œuvres sont un exemple de succès.

Pour la renaissance du Wenge Musica des premières heures, un mécène est à la manœuvre. Il se propose de produire ces " anges adorables " comme on appelait la formation, histoire sans doute de remettre au goût du jour les voix qui firent la fierté des rythmes dansants des berges du fleuve Congo et au-delà en portant haut la flamme de la rumba, du soukouss et du ndombolo.

N'oublions pas que les artistes de Wenge ont beaucoup donné dans le métier qu'ils ont choisi. Après tant de prestations, ils savent la scène sur laquelle ils ont brillé naguère prise d'assaut par plus jeunes qu'eux. Des musiciens qu'ils ont pour certains formé, qui ont percé et expriment certainement encore le besoin de puiser dans le génie des aînés qu'ils restent pour eux. Il leur faut à Didier, Alain, Jean-Bedel, Noël et les autres, lors de ce retour sur scène et sur disque, prouver à ceux qui pour diverses raisons les empêchent depuis plus d'une décennie, et parfois de manière violente de se produire à l'étranger, en particulier en Europe, qu'ils se privent de belles mélodies.

A sa création, ce groupe des jeunes de RD Congo, à l'époque Zaïre, fit des émules de l'autre côté du fleuve Congo. On vit naître la version brazzavilloise du Wenge Musica à travers le groupe Extra Musica. Avant de revendiquer une originalité désormais assumée, la toute première version d'Extra Musica avec Roga-Roga, Quentin Moyasko, Oxygène, Guy-Guy Fall, Kila Mbongo, Papy Bastin, Doudou Copa, Ramatoulay, Sonor se révéla comme la parfaite réplique de Wenge Musica. Comme cet orchestre-ci, Extra Musica s'est depuis disloqué, donnant naissance à autant d'autres " Extra ". Chez les Wenge, on compte une bonne dizaine de démembrements.

Il n'est pas certain que l'on retrouvera tous les anciens sociétaires de Wenge Musica des années 1980 qui chantèrent Mulolo, Kin é bougé, Kala y Boeing et d'autres titres à succès figurer sur l'album promis pour bientôt. Mais voir Werrason et JB Mpiana sur un même album, un quart de siècle après, est en soi passionnant. Plus que leurs amis de cette époque, ces deux musiciens pétris de talents ont incarné à la fois la rivalité la plus farouche de la fin de vie de leur orchestre, et en même temps la continuité du travail dans leur domaine de prédilection. Voyons à quoi ressemblera ce remariage de cœur et sans doute aussi de raison.