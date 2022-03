Cameroun: La femme dans la vie par l'écrivain Calvin Djouari

Elle joue un rôle important dans les chaînes de création de la vie. Tout un pan de notre existence, lui appartient. Avec son passé et ses rêves, sa gloire et sa beauté, le piédestal sur lequel la société elle-même l'a placée, fait de sa vie un roman, une alliance, une clé de songe, une page de mélancolie pour une leçon d'espérance.

Quand la femme, la sœur, l'amie est là, on se jette dans ses bras. Il y a des femmes admirables dans nos pays. Malgré les instabilités du temps, elles ont conservé leurs acquis. Elles mènent une lutte incessante pour un monde plus égalitaire où la compétence seule aura lieu de cité. Être femme s'apprend, c'est un métier. Avec elle, on pourrait voyager en rêvant, en s'instruisant, en pleurant, en riant et en s'élevant avec nos ailes de géant.

Nous voyons la femme chaque jour, militer pour une société plus juste. Sa présence appelle une mobilisation de notre savoir. Ce qui me paraît intéressant, c'est sa force dans la sphère familiale et l'éducation où elle grandit pour faire grandir l'humanité.

Des dignes femmes œuvrent et gardent vivant leur générosité en nous rappelant ce que nous sommes et ce que nous devrons être. Les complémentaires de paix.

Le harcèlement, les mépris, les sévices corporels ne sont pas de vains mots ; ce n'est pas un corps fatigué de crier, mais une réalité palpable qui attire l'attention des contemporains en attendant que la vie décide de prendre le pas sur les maladresses humaines, sans écarter les vertus cardinales.

Chaque jour, la femme continue de flétrir, de consolider sa généreuse révolution. Les femmes pour la plupart sont éclairées par les flambeaux du progrès. Que de belles figures aujourd'hui qui demain deviendront des figures historiques. D'horizons divers, ces femmes exercent un leadership efficace avec des résultats probants, concrets et palpables. Elles évoluent dans le domaine de la santé, dans le social, dans l'éducation, les affaires, l'environnement, les réseaux sociaux, bref beaucoup s'affirment dans la galerie d'honneur de nos personnalités inspirantes. A qui penser ?

Je pense à Nathalie Yamb, intellectuelle de classe exceptionnelle, je pense à Calixte Beyala écrivaine de talent, je pense à Fatou Dione qui défend l'Afrique, je pense à la Malienne Aminata Traoré inclassable, Chimamanda Ngozi écrivaine surdouée, Leonora Miano, que j'adore. Je pense, à Lolo Fondja qui a le courage de dénoncer des abus en Guinée Equatoriale et qui fait des œuvres sociales remarquables en aidant les pauvres, je pense à Cécile Micca qui aide les orphélins à Mbalmayo, je pense à Nathalie Nkoa, cette dame qui se relève de façon exceptionnelle après une grande chute, Aicha Sol et Miss Kiki qui font une grande promotion de la femme sur Vox Africa, Edwige Mam, qui en Angleterre excelle dans la photographie de studio, Mariolle Kevin Lambeu influenceuse de rêve, je pense à la députée Norane Foster, Kate Ways, tant d'autres dont je ne pourrai citer ici. Je juge les femmes sur leur action sur le terrain.

Notre Afrique a une panoplie de grandes figures Noires, qu'on peut considérer comme des roses. Ces femmes ont transformé des rêves en réalité. Le temps est bâti à sa mesure. Les femmes en sont des actrices indispensables et irrévocables.

J'ai quelque peu brossé un tableau quasi-complet des visages iconiques de la femme noire dans un mélange kaléidoscopique passé-présent en pensant que l'évolution du monde ne se conçoit pas sans l'apport de ces deux temps.

Les efforts des femmes sont des efforts de titans ; leurs actions, leurs regards insatisfaits et inquiets, leur appétit du savoir ne sont que les signes de l'humanisme. C'est là, la vocation de la femme, de la vraie femme, dont le destin est un sort providentiel. On sait où ça commence sans en connaître les limites. C'est là aussi leur idéal de grandeur et de sagesse.

Chaque femme est une opportunité, là où tout se meurt, sa mélopée invente un baiser d'amour qui épouse la croisée de chemins neufs. Aimons-les avec frénésie et chacun verra à quel point c'est monumental, authentique, énergique. Chantons l'amour au-delà de notre souffle, cherchons leur bonne grâce, car si tu as la femme, tu as le monde. J'ai vu des femmes reconstruire leur vie après avoir été cruellement touchées.

J'ai vu une ménagère, qui avait une belle âme, commencer où je l'ai citée, se battre chaque jour et arriver au sommet d'une carrière comme médecin. Je cause avec une amie Facebook depuis dix ans, j'ai vu ses débuts, elle n'avait rien quand elle quittait Nkongsamba en dehors de son petit champ de vivre, ses parents étaient décédés, elle est devenue avocate. Je lui dis souvent, tu es ma sœur. C'est aussi là où la femme doit croiser l'homme sur son chemin.

J'ai vu des femmes sans maris, élevés des enfants, comme un oiseau à la fenêtre, elle regardait ses enfants partir à l'école, sans savoir ce qu'ils mangeraient à leur retour. L'éternel matin et l'immortel retour du soir avec son soleil couchant. Les enfants ont tenu bon grâce à leur mère et sont venus dominés le monde. C'est le caractère kaléidoscopique de la vie.

Nous sommes calés devant les femmes, avec des mots dans la bouche qui peuvent laisser le ciel immobile au-dessus de nos têtes engourdies.

J'ai toujours regardé les femmes quand elles passaient, c'est avec elles que j'ai vu l'intensité qu'il y a dans le verbe " aimer ".