Madagascar: Relance agricole - Madagascar s'active

Pour redynamiser son secteur agricole qui a été impacté par différents chocs comme la pandémie de Covid -19, la sécheresse dans le Sud ou encore les récents cyclones, le pays renforce les initiatives visant à soutenir les producteurs et renforcer la résilience climatique.

Le 16 février dernier, en prenant la parole lors de la 45e session de l'Assemblée du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), le président Andry Rajoelina a appelé ses pairs africains et les partenaires du développement à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental d'émergence agricole. Un plan applicable et adaptable pour chaque pays, déclinable dans chaque région. Pour le chef de l'État, la relance du secteur agricole et la résilience climatique constituent des conditions incontournables pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire.

Du côté du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), on souligne que les initiatives menées pour dynamiser et sécuriser le secteur agricole se conforment aux aspirations présidentielles qui sont aussi partagées par les partenaires techniques et financiers. Ces derniers qui sont très actifs en matière de financement et d'accompagne ment technique au profit du monde rural. De l'appui aux chaînes de valeur de l'agriculture à la distribution de semences en passant par la promotion de l'entreprenariat rural et l'amélioration des infrastructures agricoles, les projets sont nombreux.

Dans la région du Vakinankaratra, par exemple, plusieurs agriculteurs bénéficient de l'initiative du Plan Multisectoriel d'Urgence (PMDU) du Projet des Jeunes En treprises Rurales du Moyen Ouest (PROJERMO), menée dans le cadre de la relance agricole post-Covid. Le programme appuyé par la Banque Africaine de Développement (BAD) a permis notamment l'entretien de plusieurs réseaux hydroagricoles à travers un système Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO).

Dans les régions Androy et Anosy, pour soutenir la relance agricole et renforcer la résilience de plusieurs dizaines de milliers de ménages, le ministère de l'Agriculture et la FAO ont lancé les distributions de semences. L'initiative bénéficie de l'appui du projet Mionjo, soutien aux moyens de subsistance résilients dans le sud de Madagascar, financé par la Banque mondiale. Selon les explications fournies, cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une partie du programme, appelée composante d'intervention d'urgence conditionnelle.

29,1% du PIB du pays

Il est géré par la FAO et ses partenaires et financé pou r un mon t an t de 1 0 millions d'USD. Dans le sud de Madagascar, la grande saison fut touchée pendant deux années consécutives par des périodes de sécheresse. Pour cette année 2022, les données météorologiques indiquent que l'environnement permet une bonne campagne agricole. Ainsi, la FAO et ses partenaires ont prépositionné des semences résilientes et adaptées aux conditions agro-climatiques de la région du sud, notamment plus de 300 tonnes de semences de qualité de sorgho, de niébé et d'arachide, 250 000 mètres linéaires de bouture de manioc et 160 000 kits de semences maraîchères, en attente du moment opportun pour lancer les distributions, évitant ainsi d'éventuelles consommations ou ventes.

En outre, 40 tonnes supplémentaires de semences de sorgho seront distribuées suivant l'échelonnement des mises en terre et des récoltes, afin de mettre toutes les chances de réussite du côté des producteurs et productrices. D'autres intrants et matériels agricoles seront également distribués aux ménages bénéficiaires, afin de renforcer leurs capacités productives et faciliter la préparation des sols, l'irrigation, l'entretien et la récolte.

Au plan national, le projet CASEF (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière), financé par la Banque Mondiale et porté par le MINAE, multiplie aussi les programmes visant à renforcer la productivité des agriculteurs par l'amélioration de l'accès aux marchés des ménages agricoles ruraux, le transfert de connaissances et de technologies ou la maintenance des infrastructures de stockage et de commercialisation des produits agricoles.

À noter que le secteur agricole représente 29,1% du PIB du pays et emploie plus de 80% de la population active. Selon la BAD, Madagascar dispose de réels atouts pour impulser la transformation des chaînes de valeurs agricoles. Mais le potentiel considérable du secteur agricole doit aussi désormais contribuer davantage à l'industrialisation du pays. En effet, la part de l'agro industrie ne représentait jusqu'ici que 0,7% du PIB, en raison notamment de la faiblesse des investissements.

C'est sur la base de ce constat que le ministère l'Industrialisation s'attèle justement à implanter les zones pépinières industrielles au niveau des districts. L'objectif est de booster la production agricole et assurer sa transformation sur place. Plusieurs partenaires, à l'instar du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), soutiennent le programme.