Madagascar: Cyclogenèse - La future tempête tropicale toucherait terre demain

Malgré un vent moyen faible, à 15 heures locales, le centre de la perturbation cyclonique est en cours de formation dans l'océan Indien. La perturbation cyclonique pourrait se transformer en une tempête tropicale et elle succèdera aux quatre cyclones et tempêtes durant la saison cyclonique dans le pays. Hier, elle était positionnée à 390 km à l'Est du Cap Masoala.

Le vent moyen reste faible, estimé à 46 Km/h et souffle assez loin du centre. Elle se déplace vers l'Ouest à 10 km/h. " D'après notre projection, la perturbation cyclonique pourrait augmenter en force dans les prochaines heures. Elle pourrait atteindre le stade de tempête tropicale lorsqu'elle touchera terre ", livre un prévisionniste de la météo, hier. Dans les trois prochains jours, elle poursuivra un cap global vers l'Ouest.

Les points d'impact pourraient se situer entre les côtes de SAVA/Analanjirofo, points où elle pourrait atterrir vers mardi ou mercredi au stade de tempête tropicale. " L'amas de nuage se renforce, les régions Analanjirofo et la partie Nord pourront être les premiers concernés ", renchérit le prévisionniste. Plusieurs régions sont actuellement en alerte verte. Près de huit régions et districts sont dans la cote d'alerte. Ainsi, les prescriptions d'avertissement concernent les régions Sava, Analanjirofo, Alaotra, Befandriana Nord, Bealanana, Mandritsara, Toamasina I-II et Brickaville. Les usagers maritimes entre Antsiranana et Mahanoro sont priés de rester prudents car les conditions météorologiques se dégradent progressivement.

Le système est étroitement surveillé pour le moment. Les risques pour les terres habitées dépendent de son évolution dans les prochains jours. Au niveau des futurs points d'impact, le temps est encore plus clément. Au fur et à mesure que la future tempête tropicale se forme, le temps se dégraderait surtout pour la partie Nord-est. Ailleurs, la météo prévoit un temps orageux notamment dans la partie Nord-Ouest.

Dans les Hautes terres centrales, un temps sec serait au rendez-vous. La prévision indique un temps de crachin.