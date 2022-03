Madagascar: Coopération africaine - Participation de Madagascar à l'augmentation générale du capital d'AFREXIMBANK

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Parmi les décisions prises par le dernier conseil des ministres figure l'adoption de la participation de Madagascar dans l'augmentation générale du capital (AGC) d'Afreximbank.

Acteurs dynamiques

Cette participation malgache s'élève à 2 707 833 USD, précise le rapport du conseil des ministres. Ce montant qui est déjà inscrit dans la loi de finances initiale 2022 permettra de porter à 153 le nombre d'actions de Madagascar contre 100 auparavant. Cette contribution à l'augmentation du capital d'Afreximbank démontre, en tout cas, que Madagascar figure encore et toujours parmi les acteurs dynamiques au sein de la communauté financière régionale et internationale. On rappelle que les ministres des Finances de l'Union africaine, le Conseil exécutif de l'Union africaine et la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine ont approuvé la capitalisation supplémentaire d'Afreximbank.

Les États membres de l'Union africaine devraient contribuer jusqu'à 1,5 milliard de dollars US en capital libéré (3,9 milliards de dollars US en capital exigible) pour couvrir leur contribution totale au titre de l'AGC. Le Conseil d'administration de la banque a ouvert l'AGC aux autres actionnaires pour qu'ils contribuent à hauteur de 1,1 milliard de dollars US afin de leur permettre de participer au prorata de leur participation dans Afreximbank ; ce qui porte le montant total de l'AGC à 6,5 milliards de dollars US dont 2,6 milliards de dollars US seront versés.

Bénéfique

Cette présence active de Madagascar au sein d'Afreximbank est évidemment bénéfique pour le pays. Faut-il en effet rappeler qu'Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Depuis sa création, la banque a beaucoup œuvré en faveur du soutien aux pays africains en temps de crise.

À travers le dispositif d'atténuation de l'impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA) lancé en avril 2020, Afreximbank a décaissé plus de 6,5 milliards de dollars US en 2020 afin d'aider les pays membres à amortir les effets négatifs des chocs financiers, économiques et sanitaires causés par la pandémie de Covid-19. Fervent défenseur de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a développé un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. Afreximbank collabore avec l'UA et le secrétariat de la ZLECAf en vue de mettre en place une facilité d'ajustement visant à aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf.

On rappelle qu'une délégation d 'Afreximbank conduite par son président, le professeur Benedict Oramah a rencontré le président Andry Rajoelina en mai 2019. Il a été notamment question de faire de Madagascar " une fenêtre sur une Afrique moderne grâce à des projets en partenariat avec Afreximbank ".