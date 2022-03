Afrique: L'ambassadeur du Maroc au Sénégal rend une visite de courtoisie aux dignitaires des confréries tijaniya et mouride dans les villes de Tivaouane et Touba

Dakar — L'Ambassadeur du Maroc en République du Sénégal, M. Hassan Naciri, a effectué, vendredi, une visite de courtoisie dans les deux villes saintes de Tivaouane et Touba, où il a rencontré les dignitaires de la Hadra Malikiya Tijianiya et de la confrérie mouride dans ces deux villes.

A Tivaouane, située 120 km à l'Est de Dakar, le diplomate marocain, accompagné de membres de l'Ambassade, a rencontré les dignitaires, notables et personnalités de la Hadra Malikiya, au domicile du Khalife Général de la confrérie, Cheikh Babacar Mohamed Mansour Sy, dont le Khalife Général adjoint de la Hadra Malikia à Tivaouane, Cheikh Mohamed Mansour Sy Abdelaziz, M. Mohamed El Mokhtar Sisi, ancien ministre, président de l'Association Annour, qui se charge de la construction de la Grande Mosquée de cette ville, et M. Ahmed Tijani Sy, ancien ambassadeur.

A cette occasion, l'ambassadeur marocain leur a transmis les salutations, la bienveillance et la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, souhaitant prompt rétablissement au Khalife Général, Cheikh Babacar Mohamed Mansour Sy.

Dans des allocutions prononcées à cette occasion, les intervenants ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude à Sa Majesté le Roi pour la Haute sollicitude dont le Souverain entoure la confrérie tijaniya malikiya, citant, à cette occasion, les nombreux exemples et initiatives qui illustrent cette Haute sollicitude royale.

A Touba, située 192 km à l'est de Dakar, M. Hassan Naciri a rencontré le Khalife Général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Bachir Mountakha Mbacké, et plusieurs dignitaires, notables et personnalités de cette ville sainte, dont le maire de la cité, Abdoulahad Ka, accompagné des autorités locales, et M. Abdou Khadre Djily Mbacké, membre de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Sénégal, ainsi que d'autres éminentes personnalités.

Le diplomate marocain a, à cette occasion, accompli la prière du Vendredi aux côtés du Khalife Général des mourides à la Grande Mosquée de Touba.

M. Naciri a été reçu par le Khalife Général des Mourides en sa résidence privée, en compagnie de membres de l'Ambassade, une occasion saisie par l'Ambassadeur du Maroc pour faire part de ses remerciements pour cet accueil chaleureux et de lui transmettre les salutations, la bienveillance et la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

De son côté, le Khalife Général des Mourides a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur du Royaume pour cette visite, en lui souhaitant la bienvenue au Sénégal, en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi. Il a de même salué la qualité des relations excellentes qui lient le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et la République du Sénégal, sous la direction de Son Excellence, Macky Sall, en général, et la famille mouride, en particulier.

Le Khalife Général a réitéré, par la même occasion, son soutien inconditionnel à toutes les initiatives à même de raffermir davantage les diverses relations multidimensionnelles en particulier au niveau du volet spirituel, basé sur les fondements des valeurs de l'islam tolérant et des points communs de Al-Aqida Al Achaariya, Al-Madhab Al-Maliki et du soufisme sunnite.