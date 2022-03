Congo-Kinshasa: Lualaba et Haut-Katanga - Plus de 14850 enfants et 6250 jeunes impliqués dans l'approvisionnement de cobalt

Le gouvernement congolais à travers le Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement de cobalt (PABEA-Cobalt), lancé au mois de janvier 2022 et financé par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a permis après une mission effectuée sur terrain d'identifier dans les provinces du Lualaba et Haut-Katanga environ 14850 enfants (filles et garçons) et leurs parents ainsi que 6250 jeunes tous impliqués dans la chaine d'approvisionnement de cobalt.

Ce projet vise à atteindre le chiffre de zéro enfant dans les mines et sites miniers artisanaux du cobalt.

Selon Me Alice Mirimo Kabetsi, coordonnatrice de l'Unité de coordination du Projet PABEA-Cobalt et directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), ce projet va permettre la réinsertion sociale :

" Cette réinsertion sociale va concerner les aspects de scolarité, de santé, de nutrition et de l'enregistrement à l'état civil. Le deuxième volet de ce projet c'est d'éradiquer définitivement dans notre pays le phénomène des enfants travaillant dans les mines en s'occupant de la reconversion économique des parents ".

La mission d'identification des bénéficiaires directs du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement du cobalt avait été lancée le 24 janvier à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette activité, organisée par la province de Lualaba en collaboration avec le PABEA Cobalt, visait la création d'emploi et d'auto-emploi des jeunes. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, avait sollicité l'implication de toutes les structures de sa province concernées par cette question, pour la réussite de cette mission.