Congo-Kinshasa: Walikale - Remise des kits de réinsertion communautaire aux ex combattants à Pinga

Des kits de réinsertion sociale ont été remis samedi 5 mars aux ex combattants à Pinga, cité située à environ 150 km au Sud-Est de Goma, à la lisière entre les territoires de Masisi et de Walikale (Nord-Kivu).

C'est un projet exécuté par le groupe culturel " KIFPUMU " et financé entièrement par la MONUSCO à travers sa section de désarmement, démobilisation et réinsertion et réduction des violences communautaires (DDR/CVR).

Il a concerné plus d'une cinquantaine de personnes classées dans la catégorie des personnes à risque. Parmi elles, figurent des ex combattants et des femmes vulnérables victimes des affres de la guerre.

Lors de la cérémonie de remise de ces kits, un match de football s'est joué entre deux équipes constituées essentiellement des ex combattants ; et la remise du trophée à l'équipe gagnante s'est faite par Roger Ngangoue des affaires civiles de la MONUSCO, représentant la cheffe du bureau.