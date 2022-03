Cote d'Ivoire: Bouaké - Le Marché de gros recherche des financements à Paris pour son expansion

Saganogo Mohamed Lamine, directeur général du Marché de gros de Bouaké (Mgb), a lancé un appel à investir dans le nouveau plan de relance de l'entreprise qu'il dirige, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l'écosystème agricole que le gouvernement est en train de mettre en place. Dans un exposé fort apprécié qu'il a fait au Salon International de l'Agriculture qui se tient à Paris, porte de Versailles, Saganogo Mohamed Lamine a indiqué qu'après la crise post-électorale, le gouvernement a adopté un nouveau plan d'urgence de relance du Mgb d'un montant global de 22 milliards de F Cfa dont 8 milliards de F Cfa d'investissement d'urgence.

La mise en œuvre de ce plan ferait passer le Mgb de gestionnaire de patrimoine immobilier au rôle plus ambitieux d'agrégateur de solutions de soutien à la compétitivité et à l'intégration des chaînes de valeur des filières vivrières et de rentes à travers quatre axes stratégiques : le renforcement de l'ancrage institutionnel et de la gouvernance du Mgb ; la consolidation de l'offre actuelle et la diversification du portefeuille de produits ; la modernisation de la plateforme logistique du Mgb ; la professionnalisation de la fonction de commerçant grossiste.

De façon concrète, le Marché de gros de Bouaké veut se doter d'entrepôts de produits frais pour un coût estimé à 6 milliards de F Cfa ; renforcer son parc d'entrepôts de produits secs en y investissant 3,5 milliards de F Cfa ; et enfin construire un Centre de tri de produits agricoles pour un montant estimé à 1,5 milliard de F Cfa.

Pour ces projets, son directeur général Saganogo Mohamed Lamine compte sur les investisseurs privés pour venir partager le succès de cette plateforme unique en Afrique de l'Ouest et qui est un outil en totale adéquation avec la nouvelle vision gouvernementale de bâtir une économie agricole moderne, intégrée et viable.

Durant son séjour parisien, il rencontrera des investisseurs potentiels et visitera le marché Régis qui a joué un rôle, par le passé, dans la construction du Mbg. En 2021, le Mgb a enregistré 350 432,439 tonnes de produits à l'entrée dont 325 855, 61 tonnes de produits vivriers et 24 576,66 tonnes de produits pétroliers et ferreux. Ces chiffres sont en augmentation de 22% par rapport à 2020. Inauguré le 16 Avril 1998, le Marché de gros de Bouaké a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de F Cfa et héberge 6 mille commerçants grossistes