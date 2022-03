Afrique: L'Egypte salue la résolution du Conseil de sécurité relative au Yémen

Le ministère des Affaires étrangères a salué la résolution du Conseil de sécurité concernant le Yémen, a indiqué le porte-parole du ministère Ahmed Hafez.

Cette résolution a condamné les attaques transfrontalières menées par le groupe houthi contre les civils et les infrastructures en Arabie Saoudite et aux Emirats ainsi que celles commises contre les navires civils et commerciaux au large des côtes yéménites et appelé à étendre l'embargo imposé à la livraison d'armes au Yémen.

Le ministère des AE a souhaité que cette résolution contribue à faire cesser les opérations hostiles et à permettre l'accès de l'aide humanitaire aux civils, conformément aux autres résolutions connexes du Conseil de sécurité, à l'initiative des pays du Golfe et aux recommandations du dialogue national global, de sorte à préserver l'unité, l'indépendance et l'intégrité du Yémen ainsi que les ressources de son peuple, a dit Hafez.