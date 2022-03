Congo-Kinshasa: Après leurs suspensions par la Primature, les remises et reprises dans certaines institutions universitaires se feront ce lundi

Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce ce dimanche 6 mars sur son compte twitter que les remises et reprises des comités de gestion des quelques établissements concernés par des nouvelles nominations se dérouleront lundi 7 janvier. Ces cérémonies ont été suspendues par la Primature pour harmoniser certains aspects.

Selon la même source, le ministre de l'ESU Muhindo Nzangi a signé un nouvel arrêté, à l'issue de l'harmonisation des vues avec le Premier ministre qui avait demandé la surséance du précédent arrêté. Mais le contenu de cet arrêté n'est pas révélé au public.

" Après l'harmonisation des vues faite à la suite du communiqué N°03/PGN/CAB.PM/2021 du 28 décembre 2021 du directeur de cabinet de son excellence monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement, qui demandait la surséance de l'exécution de l'arrêté N°0464/MINESU/CABMIN/MNB/RMM/2021 du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, provinces du Haut-Katanga, Lualaba, ville de Kinshasa, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de signer l'arrêté n°118/MINESU/CABMIN/MNB/RMM/2022 du 05 mars 2022 modifiant et complétant l'arrêté sus évoqué ", indique le communiqué du ministère de l'ESU.

Les établissements concernés sont :

UPN,

IFASIC,

ISP-GOMBE,

ISPT-KIN,

ISC-GOMBE,

ISTM-KIN,

ISTA-KIN,

ISS-KIN,

ISAU-KIN,

ISAM-KIN,

INA-KIN,

UNILU,

UNIKOL,

UNIKIS,

ISTM-KIS,

ISTM-PIMO

et UKV.

Pour justifier cette mesure de suspension, par la Primature, de la cérémonie de remise et reprise, le chef du cabinet du chef du gouvernement avait évoqué " une dernière harmonisation de vues avec monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ", Muhindo Nzangi Butondo, précisant qu'en " conséquence, toute remise et reprise entre les membres sortants et entrants des comités de gestion concernés par ledit arrêté était reportée ".