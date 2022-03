Afrique de l'Ouest: 6ème Festival à Sahel ouvert - La culture en croisière sur le fleuve, à Mboumba

À Mboumba, la scène de la 6ème édition du Festival à Sahel ouvert, à la berge du fleuve Sénégal, a été le théâtre d'émouvantes et rythmiques émotions. Dans la soirée de samedi 26 février, un ballet de beaux artistes a offert d'heureuses vibrations aux populations du Fouta pour un grand moment de fête.

On ne les a pas vus, mais les génies du fleuve ont eux aussi certainement bien dansé dans la nuit du samedi 26 février 2022. Les berges du cours d'eau ont gagné bonne vie avec du monde et du spectacle durant cette ambiante soirée. Et les causes des eaux ont été, de plus, bien plaidées et joyeusement chantées. Ce, à la faveur de la 6ème édition du Festival à Sahel ouvert. Par les voix d'une séduisante brochette d'artistes sénégalais et de la sous-région, la barbe du fleuve, au village de Mboumba, a vécu une émanation comme elle en connaît très peu d'habitude. Tout autour de la scène, en bloc compact ou en groupuscules frétillant, parfois jusqu'à des dizaines de mètres plus loin, un fol engouement a été généré par des gens de tous âges et de tous sexes. Même les vendeurs de petit commerce, qui brassaient la subite froidure de la nuit du haut des monticules de sable, s'étaient rapprochés pour s'enjailler.

La griserie s'est remarquablement prononcée avec l'arrivée de Baaba Maal sur scène. " Baaba, avec Baaba, jusqu'à la mort " était devenu l'hymne d'un moment, couvrant le vrai hymne qu'il allait chanter en groupe pour sa première prestation de la soirée. En featuring avec des artistes du Sahel, le leader du Dande Lenool a entonné une plage de l'album " Voices of the river : Pathways to peace ". " Voix du fleuve, voies de la paix ", dont il est le parrain, est l'initiative nouvelle et novatrice qui aura conduit cette édition du festival de Mboumba. C'est une concertation rurale engagée entre les populations riveraines du fleuve et des autorités de tous ordres sur la problématique de l'eau. Les conclusions de ces échanges vont être présentées durant le 9ème Forum mondial de l'eau, à Dakar, du 21 au 26 mars prochain.

L'album éponyme, pensé par le duo Daara J Family, est une mise en musique du plaidoyer de cette initiative. L'opus compilatif a réuni les voix et les instruments des Sénégalais Baaba Maal, Noumoucounda et Daara J Family, de la Mauritanienne Noura Mint Seymali, du Guinéen Sékou Kouyaté ainsi que de Fatoumata Diawara du Mali, absente de la soirée. Durant la soirée, des discours ont été tentés pour sensibiliser sur la gestion équitable et rationnelle de l'eau. Mais au regard des réactions, il fallait croire que seule la musique avait voix au chapitre. La suite a montré que les artistes à l'affiche l'ont bien saisi.

M. O. KAMARA

Sona Jobarteh conquiert le Fouta

Curiosité de l'affiche, pour sa notoriété et son identité musicale, Sona Jobarteh a produit un jeu et un propos en majuscules sur la grande scène de Mboumba. Pour son premier concert populaire au Sénégal, Sona Jobarteh a fait sensation. En cinq morceaux, la vedette anglo-gambienne a montré toute sa majesté dans le jeu de la kora et s'est présentée du mieux qu'elle l'ait pu à ce public en découverte.

Sa maestria a vite dompté son petit stress avant la montée sur scène et les quelques couacs techniques de la régie. Ses premières phrases de kora sonnent avec une douceur indicible. D'un ton croissant, les tumbas et la basse font leur entrée, tantôt impulsives tantôt assez suggestives malgré les rythmes. Les yeux fermés, la taille basse écarlate et dorée révélant sa belle grâce, Sona Jobarteh va crescendo.

Chantant en mandingue, elle semble comprise par une bonne partie du public qui s'approprie aussitôt le jeu et la supporte généreusement. C'est le moment des démonstrations. Son soliste s'avance d'abord et engage un harmonieux dialogue des cordes. Un moment fort. Son percussionniste ensuite, tout aussi puissant et magistral, jette des clous sous les pieds de la foule. On s'approchera plus encore du pic avec l'entrée en scène de son fils de quinze ans, Sidiki, qui joue le balafon.

" C'est très important pour moi de l'encourager dans ce monde. Tout comme moi, il constitue une autre génération de griots qui doit continuer d'affirmer l'héritage de nos ancêtres et promouvoir notre richesse historique ", dit-elle, dans un français tirailleur, pour annoncer son héritier artistique. Et c'est comme si les anciens inspiraient le jeune Sidiki. Il se fait découvrir d'abord par un charmant stage de balafon en discussion avec la kora de sa maman, puis apprivoise les tumbas en renfort de djembé du tambouriste.

Sona Jobarteh et son groupe saluent ensuite le public par le morceau " Gambie " dont ils troquent le refrain par un " Sénégal ", en hommage à la gémellité des deux peuples. Un fort temps de communion. Ce généreux moment de musique est clôturé par le bassiste avec un alléchant rythme reggae.

Une belle performance d'ensemble largement applaudie par le public qui en redemandait. Une belle joie qui a donné grand sourire à Sona Jobarteh, qui l'arborait encore en descendant les marches du podium. Un podium qu'elle a peut-être bien exorcisé, pour avoir ouvert le bal et déroulé le tapis à un concert Xxl.

M. O. KAMARA

Baaba Maal, roi du Fouta

Il est presque 4 heures quand le roi du Yeela rejoint la grande scène du festival. Cependant, on a la sensation de l'effervescence et des lumières de pleine journée. Même les réverbères semblaient plus appuyés pour célébrer l'entrée de Baaba Maal. Apparemment, les populations de Mboumba, rejointe par celles d'autres bourgades environnantes du Fouta, attendaient particulièrement ce moment.

L'hystérie s'empare de ces gens en exceptionnelle toilette pour la circonstance, et contamine tout le reste de la foule. Comme requinqué par cette énergisante sympathie, le leader du Dande Lenool, par ailleurs parrain et tête d'affiche de l'initiative qui porte cette édition, demande du rythme pour l'intro qui sonnait slow. Il enchaîne tout de suite après avec " Kalaadjo ", son tube devenu fétiche ces derniers mois. La quiétude nocturne qui berçait le fleuve n'a jamais autant été un souvenir.

Piqué au vif, Baaba Maal se débarrasse de son grand boubou getzner bleu aux garnitures jaunes, pour s'abandonner dans des pas quasi endiablés de danse. Ça change du même Baaba Maal qui animait des panels, plus tôt le matin, sur les problématiques de l'eau dans le Dande Mayo (les zones voisines du fleuve). Le public, déjà sensible aux notes les plus insignifiantes, s'en trouve encore plus dopé. Tandis que d'aucuns s'adonnent à la danse de leur vie, d'autres scandent les éloges les plus exagérés en l'honneur de Baaba Maal.

Les forces de l'ordre commencent à perdre le contrôle, avec l'affluence qui allait percer les barrières. Dans ce qui était censé constituer la loge Vip, tout et tous se sont mélangés en un battement de cils. Ça jouait des coudes, au grand dam des gringalets, mais les joies sont restées intactes. Ça devenait comme un jeu.

Bien après la clôture du spectacle, des clameurs continuaient de commenter avec force superlatifs la prestation de Baaba Maal. Selon certains, il est plus qu'une idole du Fouta. Le Fouta lui appartient.

M. O. KAMARA

La musique, voix du fleuve et voie des cœurs

Par d'émerveillantes partitions, les artistes engagés dans la mise en musique de l'initiative " Voix du fleuve, Voies de la paix " ont ravivé les cœurs. Le collège a survolé avec belle aisance les frontières du Sahel pour concorder dans une symphonie très plaisante. Les koristes Noumoucounda et Sékou Kouyaté, d'abord, sont montés pour dompter les cordes. Chacun, de son côté, a joué son morceau individuel de la compilation.

C'est ensuite au tour de Noura Mint Seymadi. Sa partition a fortement électrisé la foule qui s'est entièrement laissée aux vagues de sa voix et des notes de son ardîn (instrument à cordes traditionnel de la Mauritanie). Gracieusement emmitouflée dans son mëlfa, la dame chanteuse, avec sa musique, a confirmé la petite distance culturelle entre le peuple mourabitoune et les populations voisines du fleuve.

Cet apéro musical a été par la suite agrémenté par une fabuleuse performance du duo Daara J Family, égal encore à leur brio. Comme un dynamisant, ils ont convulsé le public dès les premières notes de leur set d'une trentaine de minutes. Ceci, avec un " orchestre " maitrisé par les doigts magiques de leur pimpante disc-jockey. Apparemment, leur répertoire est connu des gens qui continuent leurs vers et empruntent les refrains. Dans ces instants, Mboumba, la Terre des Almamys, troquent le cuir par les joies de la musique. Pour une symbiose des cœurs et autour des essentiels.

M. O. KAMARA

Oumou Sy fait défiler le Sénégal au Fouta

Les ciseaux de la styliste et costumière de cinéma, Oumou Sy, se sont invités sur la scène de Mboumba avec grande classe. Avec des mannequins amateurs tous habitants de la région, Oumou Sy a défilé 14 couples représentant chacun des rois ou notables traditionnels des régions sénégalaises. À l'image de l'exposition " La Penderie de Maam ", signée la costumière Maguette Guèye, la doyenne et pionnière expose les singularités et symboles des tenues des communautés antérieures. La parade est accompagnée, dans chaque phase, par une musique propre au thème.

Elle est signifiée par une voix-off en pulaar qui donne les explications des sujets racontés. Un beau travail de mémoire qui participe à l'enseignement identitaire. " J'ai été contacté par les festivaliers qui m'ont désignée comme invitée d'honneur de cette édition. J'ai accepté avec plaisir et humilité. Je leur ai toutefois répondu que je suis artiste et n'entends pas venir pour sourire et me faire applaudir. J'ai donc proposé ce travail pour apporter ma contribution à l'éducation culturelle de la jeunesse du Fouta dont je suis originaire ", a signifié la styliste.

M. O. KAMARA

Une parodie de Fifiiré donne le la au bal de Mboumba

En ouverture officielle de la 6ème édition du Festival à Sahel ouvert, le fleuve et ses abords ont connu une charmante animation au rythme du fiifiré. Peu avant le crépuscule, sans normale sommation, des clameurs joyeuses se sont subitement élevées, provoquant confusément presque toute sorte de cris. Ces derniers fusent autant de la foule que des embarcations bariolées qui se font découvrir sur le fleuve.

Ce sont deux grandes pirogues qui apparaissent, abondamment ornementées de drapelets du Sénégal, et remplies de personnes qui chantent et dansent dans une harmonie douteuse. Ils sont accompagnés d'une autre pirogue moyenne transportant de jeunes batteurs de tam-tams qui tentent de tenir la dragée aux deux bateaux.

Dans la mêlée, un fusil à canon crache un feu bruissant qui décontenance quelques secondes le public pas habitué. Le tir est lancé par un vieux installé sur une petite barque qui était passée presque inaperçue jusque-là. Son tir, dans l'eau, provoque des encyclies qui s'élargissent avec les joies et les cris des carnavaliers et spectateurs. Les étrangers se délectent d'un amusement exotique, tandis que les autochtones se lâchent d'un plaisant engouement devant le Fifiiré.

Le Fifiiré est une parodie de la chasse aux crocodiles menée, d'antan, par les Thioubalos (pêcheurs toucouleurs). C'est un évènement qui se faisait durant les grandes occasions, comme à la fin des récoltes. Ces Thioubalous organisaient une battue aux crocodiles, et ensuite ameutaient toutes les populations du Dande Mayo (riveraines du fleuve) et autres villages environnants. T

out ce monde travaillait à piéger les crocodiles dans un point défini afin de maitriser la chasse. Le jour-j, tous les Thioubalos en compétition embarquent sur les pirogues et font des rondes sur l'eau. Le premier à tuer un crocodile ou celui qui aura tué le plus de ces bêtes semi-aquatiques gagne, et se fait chanter sa gloire et celle de ses ancêtres. Ces louanges sont déclamées par les femmes et les chanteurs de " pekaan " qui sont debout sur la berge. Puisqu'il n'y a plus de crocodiles dans le fleuve, c'est devenu un carnaval organisé lors de grandes occasions. Un bon instant folklorique.