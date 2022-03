Afrique: Sort des africains en Ukraine - L'UA doit mieux faire

La Russie poursuit son offensive en Ukraine, entraînant un exode massif des populations civiles qui fuient les zones de combats. Face à ces scènes apocalyptiques, de nombreux Etats de par le monde, répondant à leur devoir de protection de leurs citoyens et d'assistance humanitaire, volent au secours de leurs ressortissants, en organisant le plus souvent des opérations de rapatriement. Mais les pays africains peinent à leur emboîter le pas et ce, en dépit de la discrimination dont sont victimes les Noirs, dénoncée par l'Union africaine (UA) qui se dit " particulièrement préoccupée par les informations rapportées, selon lesquelles les citoyens africains, se trouvant du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité ".

Seuls le Nigéria, le Sénégal et le Ghana ont été en mesure de tirer du piège ukrainien, leur diaspora constituée pour la plupart d'étudiants. Mais l'on peut comprendre cette inertie du continent. En plus de l'éloignement géographique et de la faiblesse du maillage diplomatique, il se pose aussi des questions logistiques qui sont difficiles voire impossibles à résoudre. C'est en raison de ces difficultés que l'on était en droit d'attendre des Etats africains, une réponse coordonnée, l'union faisant la force. L'UA qui a d'ailleurs eu le mérite de dénoncer la priorité accordée aux peaux blanches dans les évacuations organisées par les Occidentaux, devrait prendre le rôle de chef d'orchestre pour trouver une bouée de sauvetage aux Africains d'Ukraine. Si ce n'est encore tard, il urge donc que l'organisation continentale se secoue pour donner des chances de survie à ces expatriés qui apportent une contribution importante au développement du continent soit par des transferts de fonds, soit par des transferts de technologies acquises dans les universités et autres grandes écoles.

Il est temps que des initiatives soient prises pour tarir les sources de recrutement

En attendant que l'UA apporte les réponses appropriées face au drame que vivent les ressortissants africains en Ukraine, il est aussi important que les Etats africains prennent les devants pour prévenir les départs suscités de jeunes Africains, sur le front de guerre. L'on sait, en effet, qu'il y a des filières officielles ou officieuses qui tentent de recruter, comme on l'a vu au Sénégal, de jeunes Africains pour combattre en Ukraine. Plus que par adhésion à l'idéal de liberté que défend l'Ukraine, ces jeunes volontaires sont poussés par les indigentes conditions sur le continent où ils sont à la recherche de la porte d'entrée de l'Europe. Le risque est donc grand qu'ils servent de chair à canon face aux soldats russes ou pour les plus chanceux, qu'ils soient livrés à eux-mêmes dans des conditions inhumaines. Pour ne pas payer cette guerre en Ukraine, en vies humaines, en plus du lourd tribut économique qui s'annonce du fait de l'envolée des prix du pétrole et du blé, il est temps que des initiatives soient prises pour tarir tout de suite et maintenant les sources de recrutement. Du reste, si les jeunes Africains veulent, coûte que coûte, aller au combat, point n'est besoin d'aller loin car la guerre contre les groupes armés au Sahel est à leur porte, si elle n'est pas déjà une réalité chez eux.