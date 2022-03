Madagascar: Football / Pro League - Difficile victoire de Fosa Juniors

La 11ème journée de Pro League a drainé un lot de surprises pas toujours agréables pour les supposés grands clubs.

C'est le cas notamment de Disciples FC qui concédait le nul devant Zanakala et surtout devant son public de Betafo pourtant très heureux de pouvoir bénéficier des matches de l'élite. Mais malgré le premier but de Tendry et celui un peu plus tard de Dahery, les Fianarois revenaient grâce à un penalty suivi du but égalisateur vers la fin de la rencontre. C'est aussi le cas du CFFA incapable de battre une équipe du Mama FCA pourtant réduite à 10 dès la 9ème mn après le carton rouge du gardien qui commetait l'irréparable en sortant de sa surface pour intercepter le ballon. Contre toute attente, ce fut Mama qui échoua de peu avec ce ballon renvoyé par la transversale des buts de Chrétien. CFFA avait pourtant meilleure mine en défense depuis l'arrivée de Naina d'Iakaka et des Barea. A trois avec Naurah et Nounou, le CFFA avait du mal à contenir la fougue de ses adversaires. Comme Rakoul et même Santatra et encore moins Yvan n'étaient pas dans leurs beaux jours, le club d'Andoharanofotsy peut s'estimer heureux d'être sorti à si bon compte.

A Mahajanga, Fosa Juniors avait eu des sueurs froides face au JET Kintana qui ouvrait le score par Valdo à la 24 ème mn Il a fallu un Dax pour niveler le score à 5mn de la fin de la partie puis un Dimitri Camoin qui signait le but de la victoire. Une victoire, il faut le dire, quelque peu tirée par les cheveux.

La bonne opération est l'œuvre de Tia Kitra qui a battu chez lui le Five FC sur un but de Tata à la 63ème mn. Le plus gros score de la saison est celui réalisé par Elgeco Plus qui a sèchement battu le 3FB par 8 à 3. Doddy, l'ancien de JET Mada, a réussi le triplé contre le doublé pour Foroch et Onja.

A Ampasambazaha, la rencontre entre Dato et JFC a tourné en démonstration pour les hommes de Solofo Ramarolahy victorieux par trois buts à zéro. Than ouvrit le score dès la huitième minute mais les Tuléarois nivellaient le score cinq minutes plus tard sur un but contre son camp de Dolin.

Enhardis par ce succès inattendu les protégés de Franklin Andriamanarivo imprimèrent un rythme fou à la rencontre mais les assauts restaient vains devant les arrêts réflexes du gardien Eddy. Mais les joueurs de Farafangana revenaient des vestiaires avec un nouvel état d'esprit. C'est encore Than qui sonna la révolte sur un missile qui alla se loger sous la transversale des buts tuléarois (55) Valdo enfonça définitivement le clou en rajoutant un troisième but (68). Dans les autres matches, le COSFA se faisait surprendre par Fanalamanga qui marqua l'unique but de cette rencontre de Barikadimy par Abedi (19).

Au stade d'Alarobia, l'Uscafoot et l'Ajesaia se sont séparés sur le score de 1 à 1 au cours d'un match marqué par cette prudence excessive de part et d'autre. Rojo, le grand attaquant d' Antanikatsaka répondit à Mario qui ouvrit le score à la 55ème mn .