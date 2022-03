Madagascar: Kick-boxing - Lylison René de Rolland à la tête de la Fédération

Le Général de division Lylison René de Rolland est élu président de la Fédération malgache de kick-boxing pour un mandat de quatre ans.

Au bout du suspense. Le Général Lylison René de Rolland non moins gouverneur de la région Sofia est le nouveau patron de la Fédération malgache de kick-boxing à l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est tenue hier à l'ANS Ampefiloha. Une élection transparente en présence de Rosa Rakotozafy, le directeur général des Sports, et de Stefan Yves, le représentant de World Association of Kick-boxing Organizations (WAKO) Afrique. Les neufs présidents des ligues votants étaient tous présents pour départager les quatre prétendants à cette élection. Lylison René a été élu président en remportant cinq voix contre quatre pour Serge Vital. Un grand regret pour le candidat Boto Gilbert qui n'a obtenu aucune voix. Même le président de la ligue d'Analamanga, Naina Rahaniraka qui n'est autre que son bras droit, n'a pas voté pour lui. Le quatrième candidat, Guy Fernand, lui aussi sortait avec zéro voix.

Un président inattendu. Ce résultat a suscité de nombreux commentaires selon lesquels le Général Lylison René de Rolland est une très nouvelle figure dans cette discipline par rapport à ses autres concurrents. Il ne s'est même pas manifesté pendant la campagne. " Mon amour pour cette discipline m'a poussé à postuler à ce poste ". C'est ce qu'il a annoncé. Une chose est sûre, son élection à la présidence contribue à la réalisation du " velirano " numéro 13 sur le sport. D'autant plus que le kickboxing fait partie des disciplines des prochains Jeux des Iles à domicile en 2023. " Le premier objectif c'est de redorer le blason du kick-boxing malgache à l'échelle mondiale. Nos combattants ont de fortes potentialités mais ils doivent être avant tout disciplinés.

Ainsi, des compétitions internationales nous attendent déjà. On devrait se préparer tant sur le plan technique que matériel et ce, au niveau des ligues. Les championnats nationaux seront décentralisés ", note le nouveau président. La nouvelle équipe du président Lylison est donc constituée. Maminirina Jolce est élu au poste de premier vice-président, tandis que Lahatra Willy Rabenantoandro sera le deuxième. Fandio Rakotomanga occupe le poste de secrétaire général et Bama Emie Jeannie est à la trésorerie. L'occupant du poste de directeur technique national n'est pas encore déterminé.