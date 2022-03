Madagascar: Mialy Rajoelina - En communion avec les femmes de Manakara

Les femmes ont été gâtées à Manakara.

La population de Manakara et surtout les femmes et les associations de femmes n'ont pas été en reste dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. La célébration nationale a été initialement prévue se tenir à Manakara, mais, avec la menace du cyclone sur cette partie de l'Ile, toutes les festivités ont été transférées à Antsirabe. Mais pour honorer les nombreuses personnes qui ont déjà entamé les préparatifs, la première dame, Mialy Rajoelina s'est rendue, hier, dimanche 6 mars à Manakara aux côtés de toutes les femmes en maintenant le programme déjà préétabli.

La journée était chargée et très intense pour toutes les participantes. Plusieurs activités étaient au programme entre autres le projet pépinière avec la production de semences comme le riz, la patate douce et des cultures d'exportations à savoir le café, le letchi, la vanille et le girofle en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et Sahanala. L'association des Femmes brillantes bénéficiera de l'encadrement de Sahanala. Une campagne de reboisement a été effectuée à Antsary Manakara en partenariat avec le ministère de l'Environnement et l'Imperial Tobacco. Des jeunes plants dont des paulownia, bambou, coco, raphia, acacia, eucalyptus et des arbres fruitiers ont été mis en terre.

Le volet éducation n'a pas été épargné à travers la mise en place du centre accès internet avec Orange Madagascar au Lycée Sileny Paul. A Ampandriamborono, 20 maisons anticyclones ont été construites et ont été équipées en matelas, des vivres et de lampadaire " Hazavana ho anao ". L'ambassade de Suisse a aussi offert un " foyer amélioré " pour la population. Et la population de Manakara a aussi profité de la clinique mobile en partenariat avec le ministère de la Santé où les consultations, soins et médicaments sont tous gratuits. La caravane médicale a parcouru les régions Amoron'i Mania, Vatovavy et Fitovinany où des milliers de patients ont été soignés.