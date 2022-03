Madagascar: Réouverture des frontières - Déception des opérateurs touristiques

Dans le cadre de la réouverture des frontières de Madagascar depuis samedi dernier, seuls trois aéroports, à savoir Ivato, Toamasina et Nosy-Be sont encore autorisés à recevoir des vols commerciaux.

Pour les compagnies aériennes, Air Austral peut effectuer des vols desservant Saint-Denis-Antananarivo-Saint-Denis et Saint-Denis-Toamasina-Saint-Denis et ce, avec deux fréquences hebdomadaires, à partir de ce mois de mars. En revanche, Nosy-Be peut désormais accueillir des vols charters. Ceux opérés par la compagnie Neos Air débuteront en avril prochain avec une fréquence de vols hebdomadaire pendant les deux premières semaines d'opération et pourront s'étendre à deux fréquences par semaine par la suite. Ladite compagnie a déjà déposé un programme auprès de l'Aviation Civile de Madagascar. Quant aux autres compagnies prêtes à desservir Madagascar, des échanges sont actuellement en cours afin de pérenniser l'ouverture des frontières. Elles commenceront la desserte après quelques réajustements.

Réouverture totale. C'est ce qu'on a appris via un communiqué conjoint des cinq ministères concernés, à savoir, le ministère des Transports et de la Météorologie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Santé publique et le ministère du Tourisme. Face à cette mesure prise par l'État, les opérateurs touristiques ainsi que leurs partenaires à l'étranger ont manifesté leur grande déception. " À notre avis, rien n'a changé. On s'attendait à une réouverture totale des frontières étant donné que le secteur touristique a beaucoup souffert depuis plus de deux ans en raison de la crise sanitaire qui prévaut dans le pays. Quid des aéroports d'Antsiranana ou de Taolagnaro qui peuvent recevoir des vols commerciaux ? ", s'interroge le PCA de l'Office National du Tourisme de Madagascar, Jonah Ramampionona. Il faut savoir que l'application des mesures sanitaires pour tout passager en provenance de l'étranger reste inchangée.

Variant Omicron. Joignable au téléphone hier, le directeur général des Transports, Dina Ralaivao a soulevé que cette réouverture des frontières se fera de manière progressive. " De nombreuses compagnies aériennes sont actuellement en train de déposer leurs programmes de vols commerciaux et ils restent en attente de validation ", a-t-elle rajouté. Quant aux mesures d'interdiction des aéronefs en provenance de l'Afrique du Sud sur le territoire malgache, elle a soulevé que l'existence du variant Omicron fait partie des principales raisons. " Il y a quand même des vols privés qui peuvent atterrir dans nos aéroports mais avec une autorisation exceptionnelle ", a-t-elle enchaîné. Cependant, les opérateurs réclament à tout prix l'ouverture des frontières avec la nation arc-en-ciel étant donné que celui-ci constitue un hub pouvant transporter des touristes issus de nombreux pays vers la destination Madagascar. Il est à noter que des vols réguliers des compagnies Air France, Air Austral et Air Mauritius ont opéré durant la journée de samedi dernier.