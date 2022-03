Madagascar: Cyclone Gombe - Atterrissage dans la SAVA mardi ou mercredi

Une autre menace plane sur les côtes Est de la Grande Île. Pour la saison cyclonique 2021-2022, les prévisions selon lesquelles "un à trois cyclones pourraient toucher terre et un à cinq cyclones intéresseraient Madagascar" ne tiennent plus la route.

Comme annoncée samedi dernier, les prévisions concernant une éventuelle formation de cyclone sont devenues plus précises depuis hier. En effet, un bulletin cyclonique publié par la direction générale de la météorologie du pays avance que l'amas nuageux situé dans l'Océan Indien et observé depuis la semaine passée s'est développé en perturbation cyclonique en cours de formation. Selon ce bulletin publié à 16 heures locales, le système était positionné à 390 Km à l'Est de Cap Masoala. Evoluant suivant une trajectoire Ouest, à une vitesse de 10 km/h, la perturbation cyclonique en formation s'accompagne d'un vent moyen relativement faible, "estimé à 46 km/h" et qui "souffle assez loin du centre". Pour ce qui est d'un éventuel atterrissage sur les côtes du pays, la direction générale de la météorologie annonce un impact devant se dérouler dans la "Sava/Analanjirofo vers mardi ou mercredi". Le système devrait ainsi toucher terre au stade de "tempête tropicale".

Vigilance. Pour l'heure, les prévisions annoncent que la perturbation cyclonique en formation devrait adopter "une trajectoire globale vers l'Ouest dans les trois prochains jours" avant de pénétrer les terres habitées de la côte Est du pays. Face aux risques et éventuelles menaces qui pourraient peser ainsi que d'un éventuel impact, la direction générale de la météorologie invite les populations des régions Sava, Analanjirofo, Alaotra, Befandriana Nord, Bealanana, Mandritsara, Toamasina I et II et Brickaville à appliquer les prescriptions d'alerte verte (avertissement). La direction générale de la météorologie appelle également les usagers maritimes entre Antsiranana et Mahanoro à rester prudents en raison d'une dégradation progressive des conditions météorologiques. Avec cet éventuel atterrissage, la Grande Île comptabilise.