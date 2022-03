Madagascar: Promotion de l'Agrobusiness - Greffage de manioc lancé dans le Sud

Les techniciens du CASEF sur terrain, dans la région Anosy, pour former les paysans au greffage de manioc.

Accroître la production pour améliorer la sécurité alimentaire, ainsi que le revenu des paysans. Tel est l'objectif des actions de promotion du greffage de manioc dans le Sud de Madagascar. Une formation a été octroyée par les techniciens du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), dans la commune de Soanierana, région Anosy. D'après les informations, il s'agit de montrer aux paysans comment procéder au greffage et comment choisir les bons greffons et porte-greffes, pour optimiser les avantages obtenus.

À noter que le CASEF est le premier projet à promouvoir le greffage de manioc dans le Sud, bien que ce procédé soit déjà utilisé dans d'autres régions comme Atsinanana et Analanjirofo. Parmi les avantages cités figurent la résistance aux virus, l'obtention d'une variété améliorée en termes de qualité et de quantité de production, aussi bien pour les racines que pour les feuilles de manioc, et enfin un accroissement des revenus des paysans par l'amélioration du rendement. Selon les formateurs, le projet CASEF compte trouver des débouchés pour les produits des paysans producteurs qui utilisent cette méthode de greffage dans le Sud de la Grande île.