Afrique: Séminaire sur l'immigration et la sécurité en Méditerranée à Marrakech

"L' immigration et la sécurité humaine dans le bassin méditerranéen" est le thème d'un séminaire international prévu les 25 et 26 novembre prochain à Marrakech, à l'initiative du Laboratoire d'études constitutionnelles et d'analyse de crises et politiques relevant de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech.

Ce conclave qui rassemblera un parterre de chercheurs issus de différents champs de connaissances, ainsi que des experts et des personnes intéressées par les questions de l'immigration et de la sécurité en particulier, vise à engager un débat académique profond sur une question d'une grande actualité, indique un communiqué des organisateurs.

Selon les organisateurs, l'état d'inégalité entre les deux rives de la Méditerranée est inévitablement à l'origine de la croissance des immigrations, régulières ou clandestines.

Pourtant, traiter le problème de la migration dans son sens global nécessite la définition, l'analyse et l'évaluation des politiques publiques adoptées par les pays méditerranéens en même temps qu'on s'interroge sur les responsabilités, les programmes de coopération, de coordination et de soutien qui ont été élaborés pour lutter contre ce phénomène, et dans quelle mesure ils servent les principes de sécurité humaine, tels qu'exprimés dans le rapport des Nations unies de 1994, qui documente la relation entre la sécurité mondiale, le développement et le respect des droits de l'Homme, expliquent-ils.

Et d'ajouter que ces dernières années, le phénomène de l'immigration a enregistré une croissance après les vagues d'instabilité qui ont frappé la plupart des pays arabes suite aux événements du "Printemps arabe".

Les participants à ce séminaire débattront de 4 axes se rapportant au "Cadre conceptuel et juridique (international et national) pour l'immigration et la sécurité humaine", "Changements économiques, sociaux et politiques en Afrique et leurs implications dans l'immigration à travers la Méditerranée",

"L'immigration et la sécurité humaine dans les pays africains : réalité et alternatives", "L'immigration entre les deux rives de la Méditerranée : la dialectique de l'approche sécuritaire et de l'approche humanitaire" et "Le Maroc et les enjeux de la politique nationale d'immigration et d'asile".