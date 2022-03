Maroc: Driss Lachguar - Ittihadies et Ittihadis ont vécu de grandes étapes historiques de militantisme pour la promotion des droits de l'Homme et l' ancrage de la démocratie dans le pays

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a organisé une rencontre de présentation de l'ouvrage "Le Parlement et les Droits de l'Homme : Référenciels et pratiques" du chercheur Abderrazak Elhannouchi

En partenariat avec le Médiateur pour la démocratie et les Droits de l'Homme et l'Institut Prometteurs pour la Démocratie et les Droits de l'Homme (IPDDH), le Groupe socialiste à la chambre des Représentants a organisé, au siège du Parlement à Rabat, une rencontre de présentation de l'ouvrage du chercheur Abderrazak El Hannouchi intitulé : " Le Parlement et les droits de l'homme : Référenciels et pratiques ".

A cette occasion, dans une allocution prononcée par le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, ce dernier a souligné que les Ittihadies et Ittihadis ont vécu de grandes étapes historiques de militantisme pour la promotion des Droits de l'Homme et l'ancrage de la démocratie dans le pays de même qu'ils y ont grandement contribué.

Driss Lachguar Le Groupe socialiste à l'institution parlementaire a joué un rôle déterminant dans la présence de l'Instance d'équité et de réconciliation à l'intérieur de l'hémicyle Le dirigeant du parti des forces populaires a rappelé, à cet égard, que le Groupe socialiste à l'institution parlementaire a joué un rôle déterminant dans la présence de l'Instance d'équité et de réconciliation à l'intérieur de l'hémicyle, faisant allusion au fait que l'Union socialiste des forces populaires est le parti par excellence qui a déployé de gros efforts dans l'action d'ancrage de la culture des Droits de l'Homme au sein de la société marocaine et de sa véhiculation au milieu des institutions publiques et officielles. Habib El Malki a indiqué que l' auteur a choisi le domaine des droits de l'Homme car il estimait que c 'était là un domaine d'investissement pour l' avenir et un domaine étroitement lié au devenir des sociétés et des générations à venir Le Premier secrétaire a ajouté, dans ce même contexte, que l'USFP n'a jamais eu de cesse d'initier le débat autour des questions des Droits de l'Homme au sein de l'Institution législative et ensuite autour de la loi relative au droit à l'information mais aussi le dossier de la gouvernance sécuritaire et de nombreux sujets ayant trait à la fermeture de la page du passé et des graves atteintes aux Droits de l'Homme. Dans ce même ordre d'idées et parallèlement à tout cela,

Driss Lachguar a indiqué que le pays ainsi que toutes les régions du monde sont confrontés à de nouveaux défis, à tous les niveaux, requérant une nouvelle conception de la philosophie des droits de l'homme à l'ombre des développements internationaux et des nouvelles mutations, par ailleurs accélérées.

Et de conclure en appelant le Groupe socialiste à présenter du propositions ciblant la promotion des droits de l'homme en vue d'assurer un bien-être optimal de l'humain. Pour sa part, dans son intervention d'ouverture de la rencontre, Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste à la chambre des représentants, a souligné que le Groupe socialiste a toujours constitué la voix qui s'élevait pour la défense des droits de l'homme en plein milieu des années difficiles qu'a connues le pays.

Il a rappelé, par ailleurs, que ce groupe avait œuvré en 2011 à la présentation de nombreuses propositions concernant le système des droits de l'Homme et a souligné la nécessité pour l'institution du parlement d'être à l'avant-garde du regroupement de toutes les affaires et nouveautés sociétales y afférentes.

Là-dessus, Abderrahim Chahid a mis en exergue l'action du Groupe socialiste menée aux côtés des organisations de la société civile quant au traitement de toutes les questions ayant trait à la vie sociétale et la présentation, à ce propos des propositions et initiatives opportunes en la matière. Abderrahim Chahid a mis en exergue l' action du Groupe socialiste menée aux côtés des organisations de la société civile quant au traitement de toutes les questions ayant trait à la vie sociétale De son côté, Habib El Mali, l'ex-président de la Chambre des Représentants, a rendu hommage à l'auteur dudit livre, Abderrazak Elhannouhi, qui avait, par ailleurs travaillé au sein de son cabinet en tant que conseiller lorsqu'il était en charge du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, rappelant son style de travail, ses initiatives matures et ses suggestions ciblées qui se révélaient souvent d'une grande pertinence.

Par ailleurs, El Malki a mis la lumière sur les qualités du chercheur, son attitude positive tout au long des cinq années passées au cabinet du ministère au cour desquelles il a toujours fait montre d'une force sans égale d'écoute de proposition de dévouement et d'action selon une vision bien claire et rationnelle.

Le responsable ittihadi a en outre révélé qu'il avait relevé dans l'expérience de El Hannouchi des faits inédits, notant que cela provenait de sa proximité de son père dont il était le bras droit en matière de sens de la solidarité et de disposition à porter assistance aux autres. Khadija Merouazi, présidente du médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme a passé en revue les enseignements contenus dans l' ouvrage El Malki a indiqué, en outre, que l'auteur a choisi le domaine des droits de l'Homme car il estimait que c'était là un domaine d'investissement pour l'avenir et un domaine étroitement lié au devenir des sociétés et des générations à venir.

D'autres témoignages se sont succédés, tels celui de Driss El Yazami et Mohamed Sebbar, mettant en exergue les qualités du militant des droits de l'Homme, avérées notamment lors de son passage en tant que chef de cabinet au Conseil national des droits de l'Homme, et louant son sens professionnel et stratégique quant à de nombreux dossiers traités par ledit conseil...

Quant à Khadija Merouazi, présidente du médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme, elle a passé en revue les enseignements contenus dans l'ouvrage " Le Parlement et les droits de l'Homme : Référentiels et pratiques " qui mettent l'accent sur le besoin de ce genre de production de connaissances en rapport avec l'institution législative d'une part et avec les droits de l'Homme d'une autre. Et de mettre en relief que l'étude, objet de cette rencontre, transcende les préoccupations générales ayant trait à la vie pour la focalisation minutieuse de son produit qui s'avère un travail fondateur par excellence car associant domaine et opportunité d'existence en sus de sa vocation de contrôle, s'érigeant ainsi comme une réglementation de toutes les facettes de la vie.