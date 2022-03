Burkina Faso: Organisation internationale du travail - Mthunzi Mdwaba veut " façonner une Oit attentive et utile "

Précédemment vice-président du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail (Oit), le Sud-Africain Mthunzi Mdwaba fait partie des cinq candidats en lice pour la Direction générale de cette structure. En vidéoconférence hier, il a promis de " façonner une Oit attentive et utile ".

" Mon souhait est de contribuer à façonner une Organisation internationale du travail (Oit) qui montre systématiquement qu'elle se soucie de l'ensemble de son personnel et de ses mandants, et qui s'emploie à honorer ses engagements en veillant à la dignité de tous les acteurs du monde du travail ". C'est une promesse faite, hier lors d'une visioconférence, par le Professeur Mthunzi Perry-Manson Mdwaba candidat à l'élection prochaine du poste de Directeur général de l'Oit.

Universitaire et entrepreneur, le Sud-Africain connait bien cette organisation onusienne pour avoir été, depuis mars 2017, le vice-président de son conseil d'administration. A présent, il veut " façonner une Oit attentive et utile ". A cet effet, il s'engage à renforcer la gouvernance de l'organisation, chercher une nouvelle voie pour restructurer le monde du travail par le dialogue social, mais aussi et surtout maîtriser et pouvoir influencer les questions actuelles liées au monde du travail.

Il précise : " au cours de mes années de travail au service de l'Oit, je me suis engagé corps et âme sur les questions liées à la justice sociale au niveau mondial. Je suis fermement convaincu que l'Oit et le multilatéralisme en général ont un rôle fondamental à jouer dans les efforts déployés pour mettre fin aux injustices et préserver la dignité de tous les individus ". Ainsi, il s'engage à renouveler l'Oit pour qu'elle puisse servir tous ses mandants de manière équilibrée, sur la base de trois piliers que sont le changement, la justice et les résultats.

Le conseil d'administration de l'agence onusienne, dont le siège est à Genève, est tripartite (28 États, 14 représentants des employeurs et 14 représentants des salariés). Il fixe l'agenda politique de l'organisation, décide de son budget et nomme son Directeur général. L'actuel patron, le britannique Guy Rider en poste depuis 2012, est sur le départ. Le conseil d'administration passera aux élections du Directeur général de l'Oit le 25 Mars prochain lors de sa 344ème session. En plus de Mthunzi Mdwaba, il y a quatre autres candidats. Il s'agit de Greg Vines de l'Australie, de Gilbert F. Houngbo du Togo, de Muriel Pénicaud de la France et Kang Kyung-wha de la République de Corée.