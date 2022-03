Ile Maurice: Langue maternelle - Kreol morisien, "sime lalimier" pour comprendre les concepts scientifiques

Ce ne sont pas des sirandann, mais bel et bien des questions mathématiques, chimiques, physiques. Des concepts scientifiques expliqués en kreol morisien (KM). Kifer lesiel ble ? Ki arive kan nou diviz enn sif par zero ? Eski nimero 1 kapav egal nimero 2 ?

Le KM, une langue pour partager théories et théorèmes ? C'est le défi que relève la revue Sians ek Konesans pou tou dimounn. Le premier volume a été lancé le 24 février par la Creole Speaking Union (CSU). Il regroupe les textes des trois gagnants du Pri konkour lekritir text siantifik organisé par la CSU.

En ouverture de la revue, il y a le mode d'emploi de Jean Lindsay Dhookit, ancien senior lecturer de l'université de Maurice : Anou fer enn teleskop. L'auteur affirme que, "non selman li pa oblize kout ser, me li ousi pa konplike pou servi (... ) ou mem kapav fer li". Il précise que le télescope construit selon sa méthode, "li pou kapav kapte 625 fwa plis lalimier ki enn lizie normal". Et qu'avec ce télescope, la surface de la lune, "pou paret apepre 50 fwa pli gran, seki vedir li pou paret 7 fwa pli larz".

En prime, "de dan enn" comme on dit en KM, construire un télescope, c'est aussi s'intéresser à l'astronomie. Jean Lindsay Dhookit explique : "li vo lapenn kone kot La Croix du Sud trouve, ki meyer peryod lane pou obzerv konstelasion Scorpion (san ki bizin leve omilie lanwit !), kan Jupiter oubien Saturn pou vizavi ek soley parski lerla zot pou plis briye". Mais surtout pour savoir où pointer son télescope, "san perdi letan".

Le KM ne sert pas qu'à avoir la tête dans les étoiles. Dans ce premier volume de la revue Sians ek Konesans pou tou dimounn, Krishna Pentaya, étudiant à l'université de Maurice, explique un phénomène terre à terre qui nous concerne tous : l'halitose." Ou pour faire simple : "kifer labous santi move ?" Scientifiquement, l'auteur précise : "sa 'parfinla'li vinn depi bann mikro-organism sirtou depi bann bakteri ki abit dan labous. Ena anviron 300 diferan lespes bakteri ki prezan dan labous".

Quant aux Mezir dan Fiziks, elles sont détaillées par Amena Rosun, qui enseigne les sciences dans un collège. Apprendre aussi à mesurer les choses avec exactitude, c'est la base du programme de physique. Pour éviter les erer paralax, les erer zero. Tout en manipulant le thermomètre (accessoire indispensable depuis le début de la pandémie), le pandil ou encore le kalib (Vernier Caliper an anglais).

Ce texte est "pou bann zelev pli kapav konpran seki pe montre dan lekol", écrit le comité d'édition de la revue Sians ek Konesans pou tou dimounn. Il souligne que, comme en témoignent profs et élèves, "li konplike pou konpran ek fer konpran bann partikilarite bann sians exakt dan Moris sirtou kan li dan enn lang ki zelev-la pa forseman bien metrize".

Arnaud Carpooran : "Kreol kapav vinn enn lang siantifik"

"Eski Kreol kapav vinn enn lang siantifik ?" C'est avec cette question qu'Arnaud Carpooran, président de la Creole Speaking Union, Associate Professor, doyen de la faculté des Social sciences and humanities à l'université de Maurice et auteur du Diksioner Morisien, démarre la préface de la revue Sians ek Konesans pou tou dimounn. Pour y répondre, il remonte jusqu'au 17ème siècle, quand le mathématicien René Descartes a fait le choix d'écrire en français, "ki ti ankor konsidere sa lepok-la, kouma enn 'langue vulgaire', dans sans lang ki servi par 'lepep'" au lieu du latin. Arnaud Carpooran rappelle que, "evidaman ti ena boukou kritik" contre Descartes. La réponse du mathématicien (qui est l'auteur de la locution Je pense donc je suis) "pran tou so pertinans dan nou kontext isi", souligne le président CSU. Descartes avait justifié le choix d'écrire en français plutôt qu'en latin parce qu'il voulait "être compris des femmes et des enfants". Ainsi, "yer ti Franse konpare ek Latin dan Lafrans, zordi se Kreol morisien konpare ek Angle ek Franse dan nou pei". Trois langues qui, souligne-t-il, sont " konplemanter dan nou peizaz lingwistik, zot napa an konkirans enn ek lot".